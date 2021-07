5 Buah Penambah Imunitas Tubuh Saat Pandemi Covid-19, Nomor 3 Bikin Ngiler

Berikut di antaranya daftar buah penambah imunitas tubuh dirangkum dari berbagai sumber:

(MBM)

Jakarta: Masa pandemi Covid-19 seperti saat ini membuat kita harus menjaga imunitas tubuh. Tak hanya lewat asupan suplemen dan multivitamin, imunitas pun bisa didapatkan dengan mengonsumsi buah.Selain rasanya yang enak, tubuh pun bisa mendapatkan imunitas alami dalam kandungan buah . Sehingga jika rutin mengonsumsi buah, maka daya tahan tubuh akan bekerja semakin baik.Mengonsumsi buah-buahan tertentu pun bisa menambah imunitas tubuh . Beberapa buah yang enak untuk disantap pun bisa menjadi pilihan.Kandungan vitamin C yang ada di pepaya dapat meningkatkan imunitas tubuh. Buah ini memiliki kandungan 87 mg vitamin C di setiap 145 gram takarannya.Kadar vitamin C yang cukup untuk kebutuhan harian orang dewasa. Selain itu, buah ini pun mengandung papain yakni enzim pencernaan, serta kalium, magnesium, dan folat.Tak diragukan lagi, buah satu ini kaya akan kandungan vitamin C yang baik untuk imunitas. Satu buah jambu biji mengandung 126 mg vitamin C yang bisa memenuhi 140 persen kebutuhan tubuh orang dewasa.Jambu biji pun mengandung antioksidan likopen yang baik utuk mencegah sel kanker. Selain itu, buah ini pun dipercaya berkhasiat menurunkan tekanan darah tinggi.Buah yang kerap disebut rambutan Papua ini ternyata sangat bermanfaat menambah imunitas. Selain rasanya yang enak, matoa mengandung antioksidan dan antimikroba alami.Buah ini pun kaya akan kandungan asam fenolat, flavonoid, tanin, saponin, dan alkaloid. Kandungan itu bermanfaat menurunkan kadar gula, menjaga kesehatan jantung, hingga mencegah kanker.Kandungan vitamin C tinggi di buah ini mencapai 7 mg dan bisa memenuhi kebutuhan 7,5 vitamin C harian di tubuh. Leci juga bermanfaat menjaga kesehatan pembuluh darah.Selain rasanya yang enak, leci juga mengandung asam lemak omega-3 dan omega-6. Kandungan itu sangat bermanfaat bagi otak dan jantung.Buah satu ini menjadi yang paling umum diketaui kaya manfaat vitamin C. Satu buah jeruk berukuran sedang bisa memberikan asupan vitamin C sebanyak 70 mg.Kandungan vitamin C pada jeruk juga berkhasiat meningkatkan produksi sel darah putih. Sehingga dapat membantu membangun sistem kekebalan tubuh.