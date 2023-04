Kadar Kolesterol Tinggi? Konsumsi 5 Buah Ini untuk Menurunkannya

Buah kaya serat

(Berry kaya antioksidan membantu mengurangi kadar kolesterol dan peradangan. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Apakah kamu sudah mulai bosan mengonsumsi buah yang masuk dalam daftar menu dietmu? Nah, inilah saatnya untuk menambah keseruan pada mangkuk buah s ekaligus untuk meningkatkan kesehatan jantung mu!Buah-buahan di bawah ini tak hanya enak dan bergizi, tapi juga mampu membantu menurunkan kadar kolesterol . Bersiaplah untuk menambahkan beberapa warna dan rasa pada dietmu dengan daftar buah-buahan yang telah direkomendasikan laman Health Shot berikut ini!Mengonsumsi makanan yang tinggi sodium dan lemak jenuh dapat menyebabkan ketidakseimbangan kadar kolesterol. Untuk menyeimbangkannya, penting untuk memasukkan makanan kaya serat larut dalam makananmu. Buah-buahan seperti apel dan pir kaya akan serat larut yang disebut pektin, sehingga dapat membantu menurunkan kadar kolesterol.Merupakan buah serbaguna dan mudah dimakan karena mengandung vitamin dan mineral yang diperlukan, serat, dan gula alami seperti sukrosa, fruktosa, dan glukosa. Pun merupakan sumber potasium yang membantu mengurangi kolesterol dan tekanan darah. Pisang memiliki nutrisi tambahan seperti Vitamin C dan magnesium yang menjadikannya tambahan yang bagus untuk sarapan.Dikenal sebagai penyerap nutrisi yang hebat dan membantu tubuh mendapatkan nutrisi yang tepat dari makanan. Alpukat merupakan sumber lemak tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda yang bermanfaat bagi jantung. Mereka juga dapat membantu tubuh menyerap nutrisi lain dari makanan dan mengatur kadar kolesterol high-density lipoprotein (HDL) dan low-density lipoprotein (LDL).Misal, jeruk dan lemon, kaya akan vitamin C dan serat, serta memiliki kualitas antioksidan yang membantu menurunkan kolesterol LDL dan trigliserida berbahaya serta meningkatkan kolesterol HDL yang sehat. Vitamin C dalam buah jeruk juga mengurangi risiko penyakit jantung dan tekanan darah. Minum jus jeruk tidak dianjurkan karena mengandung gula, jadi lebih baik mengkonsumsi buah jeruk utuh.Sumber bahan kimia bioaktif yang bergizi seperti fitonutrien dan antioksidan, yang memiliki sifat anti-inflamasi yang dapat membantu mencegah penyakit jantung dan penyakit kronis. Berry kaya antioksidan membantu mengurangi kadar kolesterol dan peradangan. Jadi, makan segenggam buah beri seperti blueberry, stroberi, raspberry, dan sebagainya akan baik untuk kesehatan jantungmu.