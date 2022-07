Ahli: 6 Kelompok yang Mungkin Paling Berisiko Terkena Long Covid

(Para ahli memperingatkan mengenai individu harus mempertimbangkan risiko mereka tidak hanya terkena covid-19 yang parah, tetapi juga mengembangkan long covid. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

(TIN)

Sebenarnya, sulit untuk mengatakan siapa yang berisiko untuk kondisi yang belum terdefinisi dengan baik. Ya, long covid sangat mungkin merupakan teka teki besar di zaman sekarang.Ini adalah istilah umum yang sangat besar. Hal ini disampaikan Dr Alba Miranda Azola, salah satu direktur program tim pasca-akut covid-19 di Fakultas Kedokteran Universitas Johns Hopkins, kepada Fortune.Ketika penelitian tentang kondisi yang baru lahir berkembang, tampaknya hampir semua hal bisa menjadi gejala. Sebut saja, mulai dari mati rasa telinga, sensasi “otak terbakar,” dan disfungsi ereksi hingga periode menstruasi yang tidak teratur, sembelit, dan kulit mengelupas.Ini diungkapkan dari sebuah studi penting yang diterbitkan musim panas lalu di jurnal medis Inggris The Lancet.Baru-baru ini para ilmuwan telah berusaha untuk mengategorikan pasien long covid ke dalam subkelompok, berhipotesis bahwa penyakit itu bukan satu hal, tetapi banyak.Alexandra Brugler Yonts, spesialis penyakit menular di Children's National Hospital di Washington, D.C., dan kepala program pasca-covid pediatrik yang baru, mengatakan, "Saya membagi long covid menjadi lima kategori, dikelompokkan berdasarkan penyebab, efek langsung jangka panjang virus, peradangan disautonomia (kelainan sistem saraf otonom yang dapat menyebabkan gejala seperti detak jantung tidak normal), aktivitas virus yang sedang berlangsung, dan respons imun yang berubah.Petter Brodin, seorang peneliti covid, profesor imunologi pediatrik, dan dokter anak di Imperial College of London, mengatakan bahwa dia membagi pasien long covid menjadi tiga kategori yang mungkin tumpang tindih:- Penyakit autoimun yang dipicu oleh covid- Penyakit metabolik yang dipicu oleh covid, dan- Persistensi virus dalam jangka panjangNamun, ada beberapa teori yang terinformasi dengan baik tentang siapa yang paling berisiko:1. Mereka yang pernah mengalami infeksi covid berulang, terlepas dari tingkat keparahannya. Sebuah pracetak dari sebuah penelitian yang diterbitkan awal bulan ini di Research Square menemukan bahwa risiko long covid, rawat inap, dan kematian meningkat dengan setiap infeksi ulang covid2. Sebuah penelitian baru-baru ini menemukan bahwa mereka yang memiliki viral load lebih tinggi selama infeksi covid akut mereka—terlepas dari tingkat keparahan gejalanya—lebih mungkin untuk mengembangkan long covid3. Mereka yang menyimpan virus Epstein-Barr yang tidak aktif. Virus Epstein-Barr (EBV) adalah salah satu virus manusia yang paling umum. Banyak yang terinfeksi selama masa kanak-kanak dan tidak mengetahuinya, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS. Virus ini dapat menyebabkan mononukleosis4. Studi juga menemukan bahwa mereka yang memiliki auto-antibodi yang bersirkulasi memiliki risiko lebih tinggi. Hanya rnam persen pasien long covid dengan auto-antibodi telah didiagnosis dengan kondisi autoimun sebelum covid5. Mereka yang memiliki gejala neurologis selama infeksi covid. Dr Panagis Galiatsatos, asisten profesor di Johns Hopkins' Division of Pulmonary & Critical Care Medicine berhipotesis bahwa sekelompok "pengangkut jauh" yang mengalami kelelahan dan sesak napas memiliki otak yang salah mengartikan peradangan subklinis atau virus yang tersisa.Dalam pengalaman klinisnya, pasien long covid sering mengalami gejala neurologis, seperti kehilangan indra perasa atau penciuman dan sakit kepala parah6. Mereka yang belum divaksinasi. Ada data yang saling bertentangan tentang seberapa banyak vaksinasi mengurangi risiko seseorang terkena long covidIndividu harus mempertimbangkan risiko mereka tidak hanya terkena covid-19 yang parah, tetapi juga mengembangkan long covid . Utamanya karena varian baru terus berkembang dan menyebabkan infeksi ulang.