Long Covid: Bisa Lebih dari 200 Gejala yang Muncul, Wow!

(Para ahli mengatakan, tidak semua orang yang telah didiagnosis dengan long covid, atau yang mengira mereka memilikinya, benar-benar demikian. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

(TIN)

Seorang pasien long covid mengeluh kelelahan, kehilangan penciuman, dan batuk terus-menerus, berminggu-minggu setelah infeksi covid pertamanya. Yang lain mengalami halusinasi dan ketidakmampuan untuk merekam ingatan baru, dan mulai mengucapkan kata-kata yang tidak dapat dikenali.Di antara lebih dari 200 gejala yang diidentifikasi sejauh ini adalah mati rasa pada telinga, sensasi otak terbakar, disfungsi ereksi, periode menstruasi yang tidak teratur, sembelit , kulit mengelupas, dan penglihatan ganda, menurut sebuah studi penting yang diterbitkan dalam jurnal medis Inggris, The Lanset.Studi tersebut mengidentifikasi gejala yang melibatkan 10 sistem organ utama dan tubuh hanya memiliki 11. Dengan AS dalam gelombang covid-19 keenam dan banyak orang Amerika yang terkena covid-19 lagi, jutaan orang melapor untuk mengetahui apa yang mereka alami ketika datang ke gejala yang terus-menerus.Para ahli mengatakan mereka bekerja sekeras mungkin untuk mencari tahu. “Seandainya saya tahu jawaban lengkapnya tentang apa itu long covid. Tetapi satu hal yang pasti, long covid bukanlah satu hal," ujar Dr Petter Brodin, peneliti covid-19, profesor imunologi pediatrik, dan dokter anak di Imperial College of London, kepada Fortune.Penelitian telah berhipotesis bahwa antara 5 dan 80 persen dari mereka yang memiliki covid-19 berakhir dengan long covid.Sebuah studi yang dirilis oleh Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit AS menemukan bahwa satu dari lima orang dewasa AS dengan riwayat covid-19 mengalami setidaknya satu kondisi medis yang berpotensi dikaitkan dengan long covid dalam beberapa minggu dan bulan.Long covid berpotensi berdampak pada lebih dari satu miliar di seluruh dunia hanya dalam beberapa tahun, kata Arijit Chakravarty, peneliti covid dan CEO Fractal Therapeutics, sebuah perusahaan pengembangan obat.Kurangnya penciuman dan kelelahan pada tingkat tertentu masih merupakan gejala umumnya. Dan kebanyakan orang dewasa dapat berhubungan dengan beberapa tingkat kelelahan terus-menerus setelah infeksi serius, flu atau hal lainnya.Jadi, bila kamu bertanya kepada orang-orang apakah mereka menderita long covid dan mereka menggambarkan kelelahan seperti gejala umum tadi, bisa jadi mereka mengalami long covid.Tidak semua orang yang telah didiagnosis dengan long covid, atau yang mengira mereka memilikinya, benar-benar demikian, kata para ahli. Ada orang yang memiliki gejala sisa pasca-akut dari covid, atau gejala persisten seperti batuk atau sesak napas.Pasien-pasien ini sepenuhnya pulih dari covid, jika mereka bahkan memiliki gejala, dan baik-baik saja selama 4 hingga 12 minggu sebelum mengembangkan penyakit langka berbasis peradangan yang dapat terjadi pada mereka yang pernah menderita covid-19 atau terpapar. MIS-C terjadi pada anak-anak, MIS-A pada orang dewasa. Ini fatal dalam beberapa kasus.Para peneliti mulai memperbaiki kategori long covid yang samar-samar. Tetapi sampai mereka dapat menemukan penyebab biologis, perawatan akan terbatas pada pengelolaan gejala.Namun, ada banyak proses yang sedang berlangsung, dan begitu didapat yang lebih solid mengungkapnya, itu akan mengarah pada cara yang lebih baik untuk mengelola pasien tersebut dan perawatan farmasi yang lebih terfokus.