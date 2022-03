4 Makanan yang Bisa Jaga Kesehatan Liver

1. Ikan

(Kacang juga termasuk jenis biji-bijian yang rendah kalori, sehingga cocok untuk menjaga berat badan agar tetap berada di angka stabil. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

2. Kacang-kacangan

3. Biji rami

4. Alpukat

(TIN)

Bertanggung jawab penyerapan, pencernaan, metabolisme , dan detoksifikasi, liver harus dalam kondisi prima agar tubuh tetap sehat. Salah satu masalah medis paling umum pada liver adalah penyakit hati berlemak non-alkohol (NAFLD).Ini dapat disebabkan oleh diabetes tipe 2 yang tidak terkontrol, dislipidemia, sindrom metabolik , dan obesitas. Kebiasaan makan dapat membantu mencegah atau menunda timbulnya NAFLD dan masalah liver lainnya.Dilansir dari Eat This, Not That berikut ini adalah makanan-makanan yang bisa menjaga kesehatan Ikan berlemak mengandung konsentrasi asam lemak Omega-3 yang lebih besar. Contoh ikan berlemak adalah salmon, ikan teri, tuna, atau herring. Jika kamu tidak mengonsumsi ikan, mungkin yang terbaik adalah mendapatkan Omega-3 dari suplemen alga. Bicaralah dengan dokter atau ahli diet untuk mempelajari lebih lanjut.Apapun jenis kacangnya, seperti almond, kacang mete, hazelnut, kenari, atau pistachio, kacang-kacangan adalah sumber lemak tak jenuh yang besar dan mungkin menawarkan perlindungan terhadap penyakit liver.Faktanya, sebuah studi Korea tahun 2014 dari Journal of Gastroenterology and Hepatology menemukan bahwa asupan kacang dan biji-bijian yang rendah dikaitkan dengan risiko yang jauh lebih tinggi untuk mengembangkan NAFLD.Biji rami atau flaxseed biasanya tersedia secara utuh, digiling, atau dalam bentuk minyak. Jika kamu membeli biji rami utuh, pastikan untuk menggilingnya sebelum dikonsumsi karena ini membuka sebagian besar manfaat biji rami. Tambahkan ke adonan atau salad atau taburkan di sereal atau yogurt untuk mengonsumsinya.Banyak orang yang mungkin sudah menjadikan alpukat sebagai makanan favorit sehari-hari. Tidak hanya memiliki rasa yang lezat dan serbaguna, alpukat juga merupakan cara yang mudah untuk mendapatkan lebih banyak lemak sehat.Satu buah alpukat mengandung sekitar 240 kalori, jika kamu ingin menjaga berat badan maka kamu bisa mengonsumsi setengah bagian alpukat saja.