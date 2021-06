Cegah Covid-19, Perlukah Memakai Masker di Dalam Rumah?

(Dr. David menyarankan untuk tetap menggunakan masker ketika kamu sedang bertemu anakmu meskipun berada di dalam rumah. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

(Pastikan kamu selalu mencuci tangan dengan air mengalir atau hand sanitizer sebelum dan sesudah memegang sesuatu. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Ketika sedang berada di luar rumah, semua orang diwajibkan menggunakan masker di masa pandemi. Apalagi, kasus positif covid-19 kembali meningkat, sehingga setiap orang ingin memproteksi dirinya dengan lebih ketat. Namun, ketika sedang berada di rumah apakah tetap harus menggunakan masker Menurut The New York Times, jawabannya adalah tergantung pada setiap keluarga. Dan anak-anak berusia 10 – 19 tahun dapat menyebarkan virus sama seperti orang dewasa.”Studi juga menunjukkan bahwa anak-anak berusia di bawah usia 10 tahun, memiliki risiko lebih rendah untuk menyebarkan penyakit dibandingkan orang dewasa,” ujar Gabriela Andujar Vazquez M.D., seorang dokter penyakit infeksi di Tufts Medical Center.“Menurut saya sangat masuk akal untuk anak-anak usia sekolah untuk tetap menggunakan masker demi melindungi keluarga mereka,” tambah David Hill M.D., seorang dokter anak dan juru bicara dari American Academy of Pediatrics.Dr Hill mengatakan kita semua tahu bahwa anak-anak usia sekolah bisa menulari orang lain sama seperti orang dewasa. Meskipun, orang dewasa di rumah mereka lebih mungkin untuk mengalami penyakit yang lebih serius sebagai efek jangka panjang dari covid-19.Orang dewasa sudah mulai melakukan aktivitas mereka pada masa new normal seperti sekarang. Sedangkan, anak-anak mereka berada di rumah, sehingga ia menyarankan untuk tetap menggunakan masker ketika kamu sedang bertemu anakmu meskipun berada di dalam rumah.“Sangat penting untuk tetap menjaga keamanan sebisa mungkin, di mana pun Anda berada. Seperti dengan selalu mencuci tangan Anda, melakukan social distancing ketika berada di luar rumah dan tetap selalu menggunakan masker,” kata Dr Vazquez.“Ini sedikit membutuhkan trik memang, tetapi hal tersebut dilakukan demi keamanan karena kita tidak bisa mengontrol apa yang anggota keluarga kita lakukan terutama ketika mereka habis pergi dari luar rumah,” tutupnya.