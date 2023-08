Aurel Hermansyah Ikut Beri Edukasi untuk Cegah DBD Bersama Enesis Group

(Aurel Hermansyah ikut dalam percobaan antinyamuk bersama Soffell. Foto: Dok. Istimewa)

Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) melaporkan 73 persen dari 1.183 kematian akibat demam berdarah dengue (DBD) pada tahun 2022 adalah anak-anak berusia 0-14 tahun. Oleh karena itu, edukasi pencegahan DBD ini sangat penting untuk diberikan kepada orang tua.Dan Enesis Group melalui brandnya Soffell memberikan edukasi kepada keluarga Indonesia mengenai pencegahan Demam Berdarah (DBD) salah satunya pada event Festival Hari Anak Nasional yang diselenggarakan di Taman Anggrek, Gelora Bung Karno (GBK) pada Minggu 30 Juli 2023 lalu.Ini bukan pertama kali Enesis Group mengambil bagian dari edukasi DBD, setiap tahunnya perusahaan ini melalui brandnya Soffell selalu memberikan edukasi 3M Plus sejak dini ke anak-anak sekolah dasar dan kepada para ibu melalui kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan setempat.RM Ardiantara selaku PR Head Enesis Group mengatakan Enesis Group melalui produk kesehatannya, Soffell, berkomitmen untuk terus memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat di Indonesia untuk mencegah penyebaran penyakit DBD “Karena ini bukan hanya menjadi tugas dari pemerintah, tetapi tugas kita semua. Sesuai dengan value kami 'Healthy Product for Healthy Family' kami terus memastikan kesehatan keluarga Indonesia, khususnya agar terhindar dari DBD,” ujar Ardiantara.Dalam kesempatan yang sama, para pengunjung Festival Hari Anak Nasional diajak untuk melihat edukasi Eksperimen Kotak Nyamuk, yang diperagakan langsung oleh Aurelie Hermansyah Atta dengan didampingi oleh Public Relation Senior Enesis Group, Grisella Da Lopez.Eksperimen Kotak Nyamuk ini memperlihatkan bahwa bila kita menggunakan Soffell sebagai perlindungan, maka nyamuk-nyamuk tidak akan mendekat dan menggigit kita."Tadi aku sebelum ke sini di rumah sudah pakai Sofell dan memang yang paling aku suka karena tidak lengket. Karena kan biasanya kita pakai body lotion saja bisa lengket, nempel saat kita pegang handphone, tapi kalau di tangan aku tidak terasa lengket sama sekali," papar Aurel Hermansyah "Kadang tanpa kita sadari memang nyamuk tuh banyak sekitar kita. Apalagi ini kita kan lagi di area yang banyak pohon-pohon, jadi mungkin yang hadir harus pake Soffel buat menghindari ya, kita kan enggak tahu ya kalau misalnya nyamuk takutnya ada yang DBD, bahaya,” tukas Aurel lagi.Sebelum covid-19, Indonesia sudah memiliki wabah tahunan yang terus ada hingga sekarang, yaitu DBD. Seperti yang diketahui sesuai data Kementerian Kesehatan, hingga 2 Juli 2023 terdapat 42.690 kasus DBD dengan 317 kematian, kasusnya pun tersebar di 454 Kab/Kota di 33 Provinsi.Edukasi pencegahan DBD dapat dilakukan melalui PSN 3M Plus, selain menutup, menguras dan memanfaatkan barang bekas, pentingnya pencegahan yang lain.“Selain 3M, plus-nya itu bisa dengan menggunakan obat antinyamuk. Seperti menyemprot Soffell agar terhindar dari gigitan nyamuk sebagai perlindungan diri, Soffell lotion dan spray anti nyamuk,” tambah Ardiantara. Semangat perusahaan melalui edukasi ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pengetahuan pencegahan DBD.