Cegah Batu Empedu, Salah Satunya dengan Kurangi Makanan Tinggi Lemak

(Gejala utama batu empedu adalah nyeri di bagian kanan atas atau tengah perut yang muncul secara tiba-tiba. Foto: Ilustrasi/Dok. Unsplash.com)

1. Nyeri yang tiba-tiba dan meningkat dengan cepat di bagian kanan atas perut atau di bagian tengah perut, tepat di bawah tulang dada 2. Nyeri punggung di antara tulang belikat dan bahu kanan 3. Kulit dan mata tampak kuning 4. BAB berwarna dempul (pucat) 5. Mual atau muntah

1. Batu empedu kolesterol

2. Batu empedu pigmen

Saat ini konsumsi makanan seperti daging olahan atau gorengan memang sangat mudah ditemukan, rumah makan dengan konsep all you can eat selain menggugah selera tersedia dengan beberapa pilihan harga yang terjangkau sehingga membuat sebagian orang kalap dan tak terkontrol untuk mengonsumsinya.Hal ini perlu diperhatikan, pasalnya makanan daging olahan ini merupakan salah satu makanan yang memiliki kadar lemak tinggi, yang memiliki risiko terhadap pembentukan batu pada kantung empedu.Prof. Dr. dr. Murdani Abdullah, Sp.PD, KGEH, FINASIM, FACG, FASGE, Konsultan Gastroentero – Hepatologi dari Eka Hospital BSD menerangkan bahwa pembentukan batu pada kantung empedu, disebabkan karena jumlah empedu untuk melarutkan kolesterol yang dikeluarkan oleh liver lebih sedikit daripada jumlah kolesterol itu sendiri. Sehingga kelebihan kolesterol dapat terbentuk menjadi kristal dan akhirnya menjadi batu.Bagi orang yang memiliki batu empedu dalam tubuh mungkin tidak menimbulkan tanda atau gejala.Namun jika batu empedu tersebut tersangkut di leher kantong empedu dapat menyebabkan peradangan pada kantong empedu, atau bisa saja menyumbat saluran kantung empedu yang seharusnya dapat mengalirkan empedu dari kantung empedu atau hati ke usus kecil.Peradangan serta penyumbatan ini mengakibatkan seseorang akan bergejala seperti:Jika dilihat dari jenisnya, batu empedu terbagi dalam dua jenis, yaitu:Jenis batu empedu yang paling umum, disebut batu empedu kolesterol, sering tampak berwarna kuning. Batu empedu ini sebagian besar terdiri dari kolesterol yang tidak larut, tetapi mungkin mengandung komponen lain.Batu coklat tua atau hitam ini terbentuk ketika empedu kamu mengandung terlalu banyak bilirubin.