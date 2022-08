Menurunkan Berat Badan hingga Bagus untuk Kulit, Ini 7 Manfaat Air Kunyit

1. Menurunkan berat badan

2. Meningkatkan gerakan usus

3. Mencegah penyakit jantung

(Rutin mengonsumsi air kunyit diyakini dapat menurunkan berat badan secara efektif. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

4. Mencegah penyakit Alzheimer

5. Mengurangi peradangan

(Air kunyit membuat kulit lebih bercahaya dan sehat. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

6. Meningkatkan kesehatan kulit

7. Meningkatkan kekebalan tubuh

Kunyit merupakan salah satu bumbu dapur yang kerap digunakan sebagai bahan masakan untuk kebanyakan orang Asia. Bahkan, kunyit yang mengandung antioksidan, anti-inflamasi dan vitamin C ini telah lama digunakan oleh pengobatan Ayurveda India tradisional sebagai obat untuk beberapa penyakit. Seperti gangguan kulit, alergi, dan ketidaknyamanan sendi.Ahli diet Vidhi Chawla dari Fisico Diet Clinic mengatakan kunyit dikenal memiliki manfaat obat dan dapat membantu melawan banyak penyakit. Selain itu, air kunyit juga berfungsi sebagai detoks alami untuk membantu tubuh membuang racun dan meremajakan tubuh.Bukan cuma itu, melansir dari Health Shots, dr. Chawla menyebutkan tujuh manfaat yang didapatkan tubuh dari mengonsumsi air kunyit , di antaranya:Sebuah studi tahun 2015, European Review for Medical and Pharmacological Science, menemukan bahwa orang dewasa dengan kelebihan berat badan yang mengonsumsi suplemen 800 mg yang mengandung 95 persen curcumin (senyawa yang ditemukan dalam kunyit) bersama dengan diet ketat mengalami perubahan Indeks Massa Tubuh hingga 2 persen selama 30 hari pertama. Lalu, meningkat menjadi 5-6 persen setelah 60 hari, setara dengan hilangnya lebih dari 8 persen lemak tubuh.Kunyit dikenal dapat meningkatkan pencernaan dengan meningkatkan produksi empedu di kantong empedu dan enzim pencernaan lainnya. Kunyit juga membantu mengurangi gejala kembung dan meningkatkan metabolisme. Sistem metabolisme yang kuat dapat membantu menurunkan berat badan."Lebih sering daripada tidak, penyakit jantung disebabkan oleh peningkatan kadar kolesterol. Kunyit dikenal dapat menurunkan kadar kolesterol dan memperbaiki lapisan pembuluh darah," kata Chawla. Kunyit juga membantu dalam mengatur tekanan darah dan pembekuan darah.Ilmu kedokteran masih belum menemukan obat untuk penyakit Alzheimer, sehingga penting untuk mencegahnya terjadi. Kunyit mengandung kurkumin, yang membantu dalam peradangan dan kerusakan oksidatif, yang merupakan penyebab utama penyakit ini.Segelas air kunyit hangat di malam hari dapat membantu tubuh melawan peradangan. Chawla mengatakan sifat anti-inflamasi kunyit membantu dalam memerangi gejala rheumatoid arthritis dan gangguan inflamasi kronis. Air kunyit juga meringankan rasa sakit pada persendian orang tua.Kunyit dianggap dapat memurnikan darah karena membantu menghilangkan racun. Antioksidan yang ada di dalamnya membantu sel-sel dari kerusakan, mencerahkan warna kulit dan memperlambat proses penuaan. Air kunyit membuat kulit lebih bercahaya dan sehat.Terakhir, air kunyit membantu membangun sistem kekebalan yang kuat. Kunyit memiliki sifat antioksidan, anti-inflamasi, antibakteri, dan antivirus, yang menjadikannya sensasi global untuk sistem kekebalan tubuh yang sehat.