Kopi adalah minuman pokok pagi hari yang banyak dikonsumsi orang di mana memberi mereka energi untuk menjalani hari. Cara menikmati kopi pun beragam, ada yang cukup diberi tambahan gula, ada juga yang lebih suka kopi plus susu dan gula, atau lengkap dengam tambahan krim, susu, dan gula. Namun, ada pula orang-orang yang lebih menyukai kopi hitam tanpa tambahan apa pun.Nah, khusus penikmat kopi hitam pekat dengan rasa pahit yang khas, ternyata menikmati kopi dengan gaya ini memiliki efek samping yang mengejutkan. Dan mungkin, efek ini tidak terpikirkan oleh kamu."Selain membantu bangun setiap pagi, kopi hitam memiliki beberapa manfaat kesehatan termasuk mengurangi risiko diabetes tipe 2, kanker, penyakit hati, dan penyakit jantung," jelas Lisa Andrews, MEd, RD, LD, Pemilik Sound Bites Nutrisim.Bukan cuma itu, masih ada lima manfaat lain dari secangkir kopi hitam yang baik untuk tubuhmu, di antaranya:Bagi mereka yang memiliki masalah pencernaan, kopi hitam mungkin menjadi anugerah kamu berikutnya. "Kopi dapat membantu menjaga saluran pencernaan Anda tetap sehat dengan menciptakan mikrobioma usus yang sehat," tutur Andrews, seperti dinukil dari Eat This, Not That!Mungkin kamu akrab dengan perasaan harus buru-buru ke kamar mandi setelah minum kopi hitam. Sebenarnya, itu sebagian karena membantu menjaga segala sesuatunya tetap bergerak. Pasalnya, beberapa senyawa dalam kopi membantu merangsang produksi asam lambung yang membantu memindahkan makanan melalui usus dan membuatnya tetap teratur.Seperti disebutkan secara singkat di atas, kopi hitam mungkin efektif dalam mengurangi risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, kanker, penyakit hati, dan penyakit jantung."Kopi menyediakan beberapa zat bioaktif seperti senyawa fenolik (cafestol dan kahweol), alkaloid (kafein dan trigonelin), diterpen, dan metabolit lain yang dapat membantu dalam pencegahan penyakit," ujar Andrews.Sebuah studi dari AHA Journal Circulation: Heart Failure yang menganalisis Framingham Heart Study, menunjukkan risiko gagal jantung dari waktu ke waktu menurun antara lima dan 12 persen untuk setiap cangkir kopi yang dikonsumsi setiap hari dibandingkan dengan mereka yang tidak minum kopi.Sebuah studi dari jurnal Molecular Psychology menemukan bahwa minum kopi secara teratur tampaknya "meningkatkan konsentrasi dan meningkatkan kontrol motorik dan kewaspadaan dengan menciptakan perubahan di otak."Andrews membuktikan manfaat neurologis potensial dari minum kopi hitam bahwa telah ditemukan dapat mengurangi risiko demensia, depresi, dan risiko bunuh diri. Tapi, itu tidak berarti minum kopi akan sepenuhnya menghilangkan gejala depresi, tetapi itu bisa menjadi mekanisme koping lain yang ditambahkan ke kotak peralatan bagi mereka yang menderita penyakit tersebut.Breanna Woods, MS RD, ahli diet terdaftar untuk Blogilates mengungkapkan bahwa berbagai bahwa kopi bisa menjadi minuman pra-latihan yang baik. Menurut The International Society of Sports Nutrition (ISSN), kafein telah terbukti meningkatkan kinerja latihan, baik untuk atlet maupun non-atlet. Woods mencatat bahwa mereka merekomendasikan suplemen kafein (alias minum secangkir kopi) berkisar satu jam sebelum berolahraga.Ucapkan selamat tinggal pada kabut otak dengan secangkir kopi hitam. Lauren O'Connor, MS, RDN, RYT, pemilik Nutri Savvy Health dan penulis Healthy Cooking for One, menyatakan bahwa minuman pagi tercinta ini dapat membantu meningkatkan fokus.O'Connor mereferensikan sebuah studi di Nutrients yang menunjukkan bagaimana kopi mengandung lebih dari 1000 senyawa termasuk fenolat dan asam klorogenat yang telah dipelajari untuk efeknya dalam meningkatkan fokus seseorang.