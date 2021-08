4 Cara Alami Bersihkan Paru-paru

1. Terapi uap

(Latihan pernapasan sangat baik dan bisa bermanfaat untuk siapa saja yang ingin meningkatkan kapasitas paru-paru.

2. Latihan

3. Teh hijau

4. Makanan antiinflamasi

Saat ini kesehatan paru-paru menjadi hal yang sangat diperhatikan. Ini karena kita ketahui covid-1 sangat agresif menyerang paru-paru.Reynold Panettieri, M.D., seorang spesialis paru-paru dan wakil rektor untuk translational medicine and science di Rutgers University, AS mengatakan, "SARS-CoV-2 sangat agresif menyerang saluran napas bagian atas, tenggorokan, sinus , dan rongga mulut dibandingkan dengan flu. Sebagai akibatnya, infektivitasnya lebih besar,” katanya.Setiap infeksi virus korona dimulai dari sistem pernapasan melalui droplet (percikan cairan mulut dari bersin atau batuk) atau benda yang terkontaminasi yang bisa menginfeksi saluran pernapasan atas yang biasanya menyumbat paru-paru.Nah, berikut beberapa cara alami membersihkan paru-paru yang bisa kamu coba yang dikutip dari Medical News Today.Terapi uap atau inhalasi uap, membuat kamu menghirup uap air untuk membuka saluran udara dan membantu paru-paru mengeluarkan lendir.Orang dengan kondisi paru-paru mungkin melihat gejala mereka memburuk di udara dingin atau kering. Iklim ini dapat mengeringkan selaput lendir di saluran udara dan membatasi aliran darah.Sebaliknya, uap menambah kehangatan dan kelembapan ke udara yang dapat meningkatkan pernapasan dan membantu melonggarkan lendir di dalam saluran udara dan paru-paru. Menghirup uap air dapat memberikan bantuan langsung dan membantu orang bernapas lebih mudah.Sebuah penelitian kecil yang melibatkan 16 pria dengan Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK), suatu kondisi paru-paru yang membuat lebih sulit untuk bernapas, menemukan bahwa terapi masker uap menyebabkan denyut jantung dan tingkat pernapasan secara signifikan lebih rendah daripada terapi non-masker.Namun, para peserta tidak melaporkan perbaikan yang langgeng dalam fungsi pernapasan mereka. Terapi ini mungkin merupakan solusi sementara yang cukup efektif.Olahraga teratur dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental seseorang dan mengurangi risiko berbagai kondisi kesehatan. Latihan memaksa otot untuk bekerja lebih keras, yang meningkatkan laju pernapasan tubuh, menghasilkan pasokan oksigen yang lebih besar ke otot.Ini juga meningkatkan sirkulasi, membuat tubuh lebih efisien dalam membuang kelebihan karbon dioksida yang diproduksi tubuh saat berolahraga. Otot akan belajar menggunakan oksigen lebih efisien dan menghasilkan lebih sedikit karbon dioksida.Teh hijau mengandung banyak antioksidan yang dapat membantu mengurangi peradangan di paru-paru. Senyawa ini bahkan dapat melindungi jaringan paru-paru dari efek berbahaya dari menghirup asap.Sebuah studi baru-baru ini yang melibatkan lebih dari 1.000 orang dewasa di Korea melaporkan bahwa orang yang minum setidaknya 2 cangkir teh hijau per hari memiliki fungsi paru-paru yang lebih baik daripada mereka yang tidak minum sama sekali.Peradangan pada saluran pernapasan dapat membuat sulit bernapas dan menyebabkan dada terasa berat dan sesak. Makan makanan antiinflamasi dapat mengurangi peradangan untuk meredakan gejala-gejala ini.Makanan yang membantu melawan peradangan meliputi kunyit, sayuran hijau, ceri, bluberi, zaitun, kenari, kacang polong, dan kacang-kacangan.