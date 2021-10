Selain Bergizi, 5 Buah Ini Cocok untuk Diet

1. Semangka

(Saat diet baik juga jika kamu mengonsumsi apel. Apel bermanfaat mengelola kadar gula darah, meningkatkan pencernaan yang baik, dan mendukung kesehatan usus dan jantung. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Meski hanya tambahan untuk menjaga kesehatan , namun buah sangat kaya akan gizi dan nyaman dikonsumsi untuk jenis diet apa pun. Setiap jenis buah membawa rangkaian nutrisi dan manfaat uniknya sendiri.Kuncinya adalah makan buah-buahan dengan berbagai warna, di mana setiap warna memberikan nutrisi sehat yang berbeda. Pastikan pula untuk makan buah segar.Karena pada buah kering lebih banyak mengandung gula. Berikut lima rekomendasi yang dilansir dari Health Line untuk buah yang bisa dikonsumsi secara rutin sekaligus baik untuk diet.Semangka adalah sumber antioksidan yang melimpah, seperti vitamin A dan C, beta karoten, dan likopen. Diet tinggi likopen terkait dengan tingkat stres oksidatif dan peradangan yang lebih rendah. Pun dapat menurunkan risiko penyakit jantung, kanker, dan diabetes tipe dua.Menariknya, likopen dan beta karoten juga memberikan perlindungan kulit ringan dari sinar ultraviolet (UV), mengurangi risiko kulit terbakar, dan membantu kulit sembuh lebih cepat.Jeruk kaya akan vitamin C-nya yang tinggi. Studi menemukan, mengonsumsi jeruk utuh dapat menurunkan tingkat peradangan , tekanan darah, kolesterol, dan gula darah setelah makan. Lain halnya dengn jus jeruk.Meskipun memberi nutrisi dan antioksidan 100 persen, biasanya jus jeruk tanpa ampas. Varietas ini mengandung beberapa serat. Jadi, cobalah makan jeruknutuh lebih sering dan porsi jus hingga 235 mL per cangkir.Apel salah satu buah yang paling populer dan penuh dengan nutrisi. Mereka kaya serat larut dan tidak larut, seperti pektin, hemiselulosa, dan selulosa. Ini membantu mengelola kadar gula darah, meningkatkan pencernaan yang baik, dan mendukung kesehatan usus dan jantung.Apel juga sumber vitamin C. Faktanya, mengonsumsi apel secara teratur dapat menurunkan risiko penyakit jantung, stroke, kanker, kelebihan berat badan, obesitas, dan gangguan neurologis. Sebagian besar polifenol pada apel terletak tepat di bawah kulit. Jadi pastikan memakannya untuk mendapatkan manfaat terbesar.Strober adalah sumber vitamin C, folat, dan mangan yang baik. Mereka penuh dengan polifenol tanaman yang bertindak sebagai antioksidan, seperti flavonoid, asam fenolik, lignan, dan tanin.Secara khusus, mereka kaya akan anthocyanin, ellagitannins, dan proanthocyanidins, yang menurut penelitian mengurangi risiko penyakit kronis. Stroberi memiliki indeks glikemik rendah, yang artinya secara signifikan tidak mempengaruhi kadar gula darah.Alpukat kaya akan lemak sehat dan rendah gula alami. Sebagian besar terbuat dari asam oleat, lemak tak jenuh tunggal yang terkait dengan kesehatan jantung yang lebih baik.Mereka juga mengandung potasium, serat, vitamin B6, folat, vitamin E dan K dalam jumlah tinggi, dan dua karotenoid yang dikenal sebagai lutein dan zeaxanthin, yang mendukung kesehatan mata.Kalori alpukat pun lebih tinggi dibanding bauh lainnya. Sehingga bisa untuk menjaga berat badan lebih baik. Ini karena kandungan lemak dan seratnya yang tinggi dan meningkatkan rasa kenyang.Yang harus menjadi perhatian, meski mengonsumsi buat untuk diet itu baik, harus tetap dikonsumsi dalam jumlah wajar. Seimbangkan pula dengan makan sayur, olahraga, dan istirahat yang cukup.