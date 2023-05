Tidak Minum Cukup Air, 6 Hal Ini Bisa Terjadi pada Tubuh

1. Berisiko stroke

(Dr. Alvin Nursalim, SpPD dalam Klikdokter mengatakan kondisi dehidrasi membuat otak menyusut untuk mengompensasi kekurangan cairan, dan tarikan antara otak yang mengecil dengan tengkorak dapat mencetuskan rasa nyeri di kepala. Foto: Ilustrasi/Dok. Unsplash.com)

Air sangat penting untuk kesehatan yang baik dan, membantu dalam segala hal. Dan, menurut US Geological Survey (USGS), air perlu menjaga tingkat hidrasi untuk sel bahan bakar dan menjaga fungsi otak dan tubuh. Pun air minum akan membantu kita tetap terhidrasi.Sayangnya, banyak dari kita tidak minum cukup air setiap hari. Padahal, memenuhi kebutuhan air tidak harus melulu didapat dari air minum. Bisa juga dari makanan kandungan air yang tinggi, seperti mentimun, semangka, paprika, dan tomat.Yang penting, jangan sampai tubuh kekurangan air dan mengalami dehidrasi. Nah, mengutip laman Eatingwell, berikut efek samping tidak menyenangkan yang mungkin kamu alami.Menurut sebuah studi tahun 2020 di Journal of Clinical Neuroscience, dehidrasi dapat meningkatkan risiko stroke dan memperlama waktu pemulihan. Jadi, untuk menjaga sistem kardiovaskular dalam kondisi prima, perhatikan seberapa banyak kamu minum. Jika kencing berwarna kuning gelap atau kamu merasa ingin pingsan, segera minum air putih.Otak membutuhkan air. Jika kekurangan air, hal itu dapat menyebabkan sakit kepala dan kelelahan, menurut penelitian tahun 2021 di Current Pain and Headache Reports. Jadi, sebelum minum obat, minum air putih dulu dan istirahat. Sakit kepala itu bisa hilang tanpa perlu mengambil tindakan lain.Dehidrasi juga bisa membuat kamu rewel. Ulasan tahun 2019 di Nutrients menyatakan bahwa emosi, seperti kemarahan, permusuhan, kebingungan, depresi, dan ketegangan meningkat dengan dehidras, meskipun hanya satu persen. Nah, bila mulai merasa sedih atau mudah tersinggung, tuangkan segelas air untuk diminum dan luangkan waktu untuk bernapas dan terhidrasi.Saat mengalami dehidrasi, tingkat energi kamu mungkin menurun drastis. Jika kamu tidak cukup minum di siang hari, kebilangan energi saat sore akan semakin parah, dan mungkin merasa terlalu lelah untuk melanjutkan pekerjaan atau melakukan olahraga malam. Sediakan botol air untuk mengingatkan kamu agar selalu minum sepanjang hari.Terkadang kita mengacaukan rasa haus dengan rasa lapar. Minumlah dan lihat apakah itu membantu kamu membedakan apa yang sebenarnya dibutuhkan tubuh. Jika masih merasa lapar setelah itu, maka makanlah! Penting untuk mendengarkan isyarat tubuh kamu dan mengisinya dengan apa yang dibutuhkannya.Kulit kita membutuhkan air agar tetap sehat dan terlihat terhidrasi. Ulasan tahun 2019 di Nutrients menyatakan bahwa orang yang minum air paling banyak memiliki kulit yang lebih elastis dan tidak terlalu kering dan kasar.Kurang minum dapat meningkatkan efek penuaan. Dengan air yang tidak mencukupi, kolagen dapat retak, menyebabkan garis-garis halus dan kerutan. Itulah mengapa orang membutuhkan produk yang melembapkan dan menghidrasi dalam rejimen perawatan kulit untuk melengkapi asupan air mereka agar terlihat lembut dan kenyal.