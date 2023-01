4 Jenis Vitamin yang Bisa Kamu Konsumsi untuk Jaga Kesehatan Usus

1. Vitamin C

Jakarta: Usus merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pencernaan kita. Melalui usus, berbagai nutrisi, vitamin , dan mineral dari berbagai jenis makanan diserap untuk kemudian disalurkan ke seluruh jaringan tubuh.Menjaga kesehatan usus menjadi sangat penting agar usus kita dapat tetap terjaga dalam proses penyerapan nutrisi. Usus besar yang sehat adalah kunci kesehatan. Usus besar yang tidak sehat dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti kembung, gas, kram, dan sakit perut.Jika tidak diobati tepat waktu, usus akan mengalami masalah kesehatan yang parah, seperti kanker usus besar atau kanker kolorektal.Karena kerja usus memiliki beban yang bisa dibilang cukup berat, maka penting untuk kita agar dapat mengonsumsi vitamin yang ramah untuk usus, agar usus dapat bekerja dengan baik.Berikut adalah jenis vitamin yang bisa kamu konsumsi untuk menjaga kesehatan usus.Vitamin C dapat membantu tubuh mensintesis kolagen yang membentuk jaringan ikat yang berfungsi meningkatkan kesehatan lapisan usus. Vitamin C adalah nutrisi penting yang untuk mendukung pencernaan dan kesehatan usus. Sumber vitamin C terbaik adalah kiwi, jeruk, sayuran hijau seperti bayam dan kangkung, semua jenis beri, nanas, mangga, paprika, dan sayuran seperti brokoli. Selain itu, kamu juga dapat mengonsumsi suplemen vitamin C dengan atau tanpa makanan, kapan saja sepanjang hari.Vitamin D dapat mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh yang sehat dan integritas usus. Vitamin D juga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pertahanan kekebalan tubuh. Vitamin D dapat ditemukan dalam telur, ikan salmon dan sarden, jeroan, susu, keju, dan beberapa jamur.Vitamin B6 juga dikenal sebagai piridoksin, yang mana ini adalah vitamin esensial yang dapat membantu protein yang kamu makan untuk sistem pencernaan kamu. Beberapa makanan terbaik yang kaya akan vitamin B6 adalah hati sapi, tuna, salmon, sereal yang diperkaya, unggas, buncis, sayuran berdaun hijau, dan buah-buahan.Vitamin B12 juga dikenal sebagai cobalamin. Yang mana cobalamin adalah vitamin yang secara alami ditemukan dalam makanan hewani. Vitamin B12 adalah vitamin esensial yang membantu meningkatkan kesehatan usus. Vitamin ini akan digunakan oleh bakteri di usus kamu dan sangat penting untuk selusin enzim dalam bakteri. Sumber vitamin B12 yang baik termasuk hati hewan salmon, kerang, sarden, daging sapi, sereal, tuna, trout, susu, dan produk susu lainnya.