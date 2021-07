1. Dapat meredakan hidung tersumbat

(Dalam beberapa literatur disebutkan minum air hangat baik apalagi saat mengalami kondisi sembelit pun, minum segelas air hangat dapat meringankan gejalanya. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

2. Dapat membantu pencernaan

3. Dapat membantu meringankan sembelit

4. Mengurangi menggigil kedinginan

5. Dapat menurunkan tingkat stres

(TIN)

Minum air hangat adalah kebiasaan yang baik. Dilansir dari Orami, menurut dr. Luiza Petre, Assistant Clinical Professor of Cardiology di The Mount Sinai School of Medicine, minum air hangat secara tidak langsung akan membantu meredakan semua jenis rasa sakit, mulai dari nyeri sendi, kram, sampai menstruasi.Namun pastikan kamu tidak minum air tersebut terlalu panas ya karena penelitian merekomendasikan suhu optimal antara 130 dan 160 °F (54 dan 71 °C). Suhu di atas ini dapat menyebabkan luka bakar atau melepuh.Dikutip dari Healthline, minum air hangat bisa memberikan banyak manfaat. Berikut beberapa manfaat minum air hangat untuk tubuh.Secangkir air panas menghasilkan uap. Memegang secangkir air panas dan menghirup uap lembut ini dalam-dalam dapat membantu melonggarkan sinus yang tersumbat dan bahkan meredakan sakit kepala sinus.Karena kamu memiliki selaput lendir di seluruh sinus dan tenggorokan, minum air panas dapat membantu menghangatkan area tersebut dan meredakan sakit tenggorokan yang disebabkan oleh penumpukan lendir.Menurut sebuah studi tahun 2008, minuman panas, seperti teh, memberikan bantuan yang cepat dan tahan lama dari pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan kelelahan . Minuman panas lebih efektif daripada minuman dengan suhu kamar.Minum air membantu menjaga sistem pencernaan tetap berjalan. Saat air bergerak melalui perut dan usus, tubuh lebih mampu membuang limbah.Beberapa percaya bahwa minum air panas sangat efektif untuk mengaktifkan sistem pencernaan. Teorinya adalah bahwa air panas dapat melarutkan dan menghilangkan makanan yang kamu makan yang mungkin sulit dicerna oleh tubuh.Diperlukan lebih banyak penelitian untuk membuktikan manfaat ini, meskipun sebuah studi tahun 2016 menunjukkan bahwa air hangat mungkin memiliki efek menguntungkan pada pergerakan usus dan pengeluaran gas setelah operasi.Dehidrasi adalah penyebab umum sembelit. Dalam banyak kasus, air minum adalah cara yang efektif untuk meredakan dan mencegah sembelit.Tetap terhidrasi membantu melunakkan tinja dan membuatnya lebih mudah untuk dikeluarkan. Minum air panas secara teratur dapat membantu menjaga buang air besar kamu teratur.Sebuah studi tahun 2017 menemukan bahwa respons alami tubuh dalam kondisi dingin adalah menggigil dan minum cairan hangat dapat membantu mengurangi menggigil tersebut.Karena minum air panas membantu meningkatkan fungsi sistem saraf pusat, kamu mungkin merasa kurang cemas jika meminumnya. Menurut sebuah studi tahun 2014, kurang minum mengakibatkan perasaan tenang, puas, dan emosi positif berkutang.