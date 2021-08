Dianggap Serupa, Ini Perbedaan Plant-based Diet dengan Vegan

Ilustrasi-Pexels

Jakarta: Akhir-akhir ini istilah plant-based cukup sering terlihat dan terdengar. Kamu mungkin berpikir bahwa ini serupa dengan vegan.



Nyatanya tidak sepenuhnya demikian. Berikut definisi plant-based dengan vegan yang dikutip dari Medical News Today:

Veganisme

Menjadi vegan adalah filosofi dan cara hidup. The Vegan Society of the United Kingdom mendefinisikan veganisme sebagai berikut.



Veganisme adalah filosofi dan cara hidup yang berusaha untuk mengecualikan semua bentuk eksploitasi, dan kekejaman terhadap, hewan untuk makanan, pakaian, atau tujuan lain apa pun. Dengan perluasan, mempromosikan pengembangan dan penggunaan alternatif bebas hewani untuk kepentingan hewan, manusia, dan lingkungan.



Dalam istilah diet, ini menunjukkan praktik pengeluaran semua produk yang berasal seluruhnya atau sebagian dari hewan.



Meskipun orang yang berbeda menganut gaya hidup vegan pada tingkat yang berbeda, dalam istilah praktis, menjadi vegan berarti menghindari hal-hal berikut:



- Makanan hewani, seperti daging, ikan.



- Makanan laut, susu, telur, dan madu.



- Bahan tambahan makanan dan bahan yang berasal dari hewan, seperti gelatin, lilin lebah, dan cochineal.



- Pakaian atau barang yang dibuat oleh produsen dari kulit binatang, seperti kulit, suede, bulu, dan wol.



- Pakaian atau barang yang dibuat oleh produsen dari bulu, seperti bulu halus.



- Pakaian atau barang yang dibuat oleh produsen dengan memanfaatkan hewan, seperti sutra.



- Kebun binatang, sirkus, akuarium, dan penggunaan hewan lainnya untuk hiburan.



- Produk atau bahan yang telah diuji oleh produsen pada hewan.



Beberapa vegan juga memilih untuk menghindari minyak kelapa sawit. Sebab mereka berpendapat bahwa produsen menghancurkan habitat untuk mengekstraknya, yang menyebabkan penderitaan pada hewan. Selain itu, penganut vegan juga menghindari pembelian dari atau mendukung perusahaan atau badan amal yang menggunakan pengujian hewan atau mengeksploitasi hewan.



Penting untuk dicatat bahwa menggunakan istilah 'vegan' untuk menggambarkan diri sendiri menunjukkan mengikuti gaya hidup ini. Orang yang menghindari makan produk hewani tetapi tidak memilih untuk ketat tentang pilihan gaya hidup lain terkadang menyebut diri mereka menerapkan pola makan vegan daripada menjadi vegan.

Plant-based diet

Sementara plant-based diet artinya berbeda. Metode ini lebih berfokus pada kesehatan sendiri atau lingkungan.



Mengikuti pola makan ini tidak selalu berarti menghindari produk atau layanan yang menyebabkan penderitaan bagi hewan. Misalnya, seseorang yang makan pola makan nabati dapat memilih untuk memakai kulit atau menggunakan produk perawatan pribadi yang diuji oleh produsen pada hewan.

