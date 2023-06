Makan Nasi Setiap Hari? Berikut Manfaat dan Efek Sampingnya yang Perlu Diketahui

(FIR)

: Makan nasi setiap hari adalah kebiasaan yang umum dilakukan di Indonesia. Terlebih sebagian orang menganggap dirinya belum kenyang jika belum kena nasi.Nasi merupakan makanan yang berasal dari beras, banyak yang mengatakan jika mengonsumsi nasi terlalu banyak dapat menyebabkan lemak tidak sehat karena tinggi karbohidrat. Lalu, apakah makan nasi setiap hari baik untuk kesehatan?Dokter Fadhli Rizal Makarim via Halodoc juga menyampaikan, nasi putih juga bisa dijadikan makanan pendamping diet. Asalkan, kalian mengonsumsi nasi putih sesuai dengan porsi.Manfaat makan nasi setiap hari bagi tubuh:- Meningkatkan energi.- Mendukung kesehatan tulang, saraf, dan otot.- Meningkatkan kesehatan usus besar.- Aman untuk pengidap penyakit Celiac.- Sumber energi.Efek samping makan nasi setiap hari:- Makan nasi terlalu banyak bisa membuat tubuh kelebihan karbohidrat dan kekurangan vitamin C.- Makan nasi berlebihan juga bisa meningkatkan risiko diabetes tipe 2 dan penyakit kardiovaskular.- Menganggu pencernaan.- Gula darah tinggi.- Kenaikan berat badan.- Alergi.- Makan nasi putih mengandung lebih sedikit nutrisi dan lebih sedikit serat.Berapa porsi nasi yang sehat untuk dimakan setiap hari?- Satu porsi nasi adalah sebanyak 100 gram atau 1 centong nasi.- Konsumsi makanan sumber karbohidrat, seperti nasi, mie, roti, dan kentang, sebanyak 3-4 porsi.- Pemenuhan kebutuhan kalori per hari adalah 15 persen pada pagi hari, 40 persen untuk siang, dan 25 persen saat malam hari.- Tidak ada jumlah pasti porsi nasi yang sehat untuk dikonsumsi setiap hari karena setiap orang memiliki kebutuhan kalori yang berbeda-beda.- Disarankan untuk memperbanyak konsumsi makanan lain yang mengandung nutrisi dan serat yang lebih tinggi.Dalam memilih porsi nasi yang sehat, perlu diperhatikan juga kebutuhan kalori dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Oleh karena itu, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk mengetahui kebutuhan kalori dan nutrisi yang tepat bagi tubuh. Selain itu, makanan yang dikonsumsi harus terdiri dari berbagai buah, sayuran, dan protein.Memang makan nasi setiap hari dapat memberikan manfaat bagi tubuh seperti meningkatkan energi dan mendukung kesehatan tulang, saraf, dan otot. Namun, makan nasi berlebihan dapat menimbulkan efek samping seperti menganggu pencernaan, gula darah tinggi, kenaikan berat badan, dan alergi.Untuk itu kalian disarankan untuk membatasi konsumsi nasi putih dan memperbanyak konsumsi makanan lain yang mengandung nutrisi dan serat yang lebih tinggi.