Hindari 3 Olahraga Ini saat Kamu Menstruasi

1. Angkat besi berat

2. Kardio berdampak tinggi

3. Sit-up

(FIR)

Ladies, apakah kamu tipe yang tetap berolahraga atau justru berhenti saat menstruasi sedang berlangsung? Ternyata, olahraga saat menstruasi memang baik untuk kesehatan.Menurut American College of Obstetricians and Gynaecologists, rutinitas olahraga yang seimbang selama menstruasi sangat penting bagi wanita untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Maka dari itu, penting sekali untuk tetap melakukan olahraga kala mengalami menstruasi.Menurut Dr. Parinita Kalita, Konsultan Senior Obstetri dan Ginekologi, di Max Super Speciality Hospital, Patparganj, New Delhi, melakukan aktivitas fisik selama fase siklus menstruasi ini merangsang pelepasan endorfin, mengurangi perubahan suasana hati, dan meredakan stres.Memprioritaskan olahraga selama menstruasi dapat membantu wanita membangun keseimbangan yang harmonis antara tubuh. Selain itu, pula membangun rutinitas kebugaran yang konsisten sepanjang siklus menstruasi.Namun, ternyata tak semua olahraga itu baik untuk tubuh saat menstruasi berlangsung. Kamu perlu berhati-hati dalam memilih olahraga, ladies. Dilansir dari Healthshots, berikut tiga olahraga yang bisa kamu hindari, antara lain:Mengangkat beban berat dapat menyebabkan ketegangan berlebihan pada area perut, yang berpotensi memperparah kram. Menyesuaikan intensitas latihan angkat beban pun memiliki beberapa cara agar tidak salah, yakni:- Memilih bobot yang lebih ringan dengan pengulangan yang lebih tinggi.- Berfokus pada latihan penguatan untuk kelompok otot lain.Aktivitas kardio berdampak tinggi dapat menyebabkan ketidaknyamanan akibat peningkatan tekanan pada perut. Aktivitas tersebut seperti berlari, melompat, atau kelas aerobik intens.Memilih olahraga berdampak rendah seperti jalan cepat, berenang, atau bersepeda menawarkan manfaat aktivitas kardiovaskular sambil meminimalkan potensi ketidaknyamanan.Sit-up selama menstruasi ternyata dapat membuat area panggul tegang, memperburuk kram menstruasi. Namun, dr. Muhammad Fadhil dalam Alodokter mengatakan belum ada penelitian lanjutan terkait hal ini. Sehingga, jika ingin melakukannya, kamu bisa berkonsultasi kepada dokter.