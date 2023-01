(Menu diet mediterania sendiri berfokus pada konsumsi buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan lemak sehat. Foto: Ilustrasi/Dok. Pexels.com)

Diet mediterania

(TIN)

Tahun baru, cara hidup pun harus baru. Pola hidup sehat bisa meningkatkan peluang hidup panjang dan sehat . Ini semua berpengaruh terhadap apa yang kamu konsumsi ke dalam tubuh.Dan melalui diet terbaik 2023 dari US News & World Report, kamu dapat menyaring rencana mana yang paling mungkin membantu untuk mencapai tujuan.Untuk menyusun peringkat, US News & World Report mempertimbangkan lebih dari 40 pertanyaan, termasuk; apakah semua kelompok makanan termasuk dalam diet ? Apakah makanan yang diminta tersedia secara luas dan mudah diperoleh?Bisakah diet dimodifikasi untuk memenuhi budaya, agama, atau preferensi pribadi lainnya? Sebuah panel yang terdiri dari lebih dari 30 ahli diet dan nutrisi bekerja untuk membuat daftar tersebut. Hasilnya, inilah diet yang berkuasa, seperti yang dinukil dari CNBC.Dari sekian banyak jenis diet, diet Mediterania menempati posisi teratas. Selama bertahun-tahun, diet ini umumnya direkomendasikan, dan penelitian menunjukkan bahwa diet ini dapat mengurangi kemungkinan seseorang terkena kondisi parah seperti penyakit jantung dan diabetes tipe 2.Namun, ada beberapa hal yang perlu diingat untuk memastikan bahwa kamu mendapatkan manfaat maksimal dari mempraktikkan diet Mediterania, menurut laporan tersebut. Makan makanan yang diperbolehkan:- Biji-bijian utuh- Kacang-kacangan dan biji-bijian- Buah dan sayuran segar- Kacang, lentil, kacang polong dan kedelai- Minyak zaitun- Unggas- Ikan dan makanan laut (setidaknya dua kali seminggu)- Yoghurt dan keju- Telur (kadang-kadang)- Daging merah- Makanan olahan- Permen Alkohol- Mentega- Produk susu berlemak murni- Minuman manisNah bagaimana, apakah kamu sudah siap memulai diet sehat yang belu terlaksana tahun lalu? Tapi ingat, sebelum melakukan jenis diet yang kamu pilih, konsultasikan terlebih dulu dengan dokter atau ahli gizi. Semua itu agar nutrisi dalam tubuh tetap tercukupi. Go hidup sehat!