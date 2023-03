5 Camilan Berenergi untuk Ibu Hamil, agar Lancar Sampai Persalinan

1. Buah segar

(Ubi jalar dianggap aman untuk dikonsumsi saat hamil dan kaya akan vitamin A dan C, dan serat. Namun, wanita dengan atau mereka yang memiliki riwayat penyakit ginjal kronis harus menghindari makan ubi untuk menghindari risiko batu ginjal. Foto: Ilustrasi/Dok. Unsplash.com)

2. Ubi jalar

3. Bayam

4. Kacang

5. Smoothie buah dengan susu

(TIN)

Kehamilan adalah waktu khusus dalam kehidupan wanita, dan penting untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi yang sedang berkembang. Selain menjaga kehamilan, memilih camilan yang tepat juga dapat membantu ibu hamil tetap semangat dan berenergi sepanjang hari.Makanan seperti protein dan karbohidrat kompleks merupakan sumber energi yang sangat baik yang memberikan nutrisi penting bagi tubuh BuMil dan dapat menjaga kadar gula darah.Untungnya, ada banyak pilihan bagus lainnya untuk meningkatkan tingkat energi kehamilan secara alami. Melansir dari laman HealthShots, berikut rekomendasi camilan penambah energi jika kamu sedang hamil.Buah segar adalah camilan penambah energi yang bagus untuk ibu hamil. Buah-buahan seperti apel, pisang, dan jeruk mudah dimakan saat bepergian dan dapat memberikan dorongan energi yang cepat.Ini makanan lain untuk membantu BuMil mencapai kuota zat besi dan meningkatkan energi. Mengutip dari The Bump, satu ubi jalar ukuran sedang menawarkan 0,8 miligram. Plus, vitamin C dan tembaga membantu tubuh menyerap zat besi. Bonusnya, tubuh dengan menggunakan beta-karoten ubi jalar untuk membuat vitamin A, yang membantu perkembangan mata, tulang, dan kulit bayi.Sayuran ini merupakan contoh makanan kaya zat besi yang sangat baik. Zat besi membantu mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Sementara, kekurangan zat besi dapat membuat BuMil merasa lelah. Meskipun bayam mengandung zat besi yang tinggi untuk sayuran, BuMil membutuhkan total 27 miligram zat besi setiap hari selama kehamilan. So, tetaplah mengonsumsi vitamin prenatal juga.Segenggam kacang bisa baik untuk BuMil! Tinggi protein, serat, dan lemak sehat, kacang-kacangan mungkin saja camilan alami yang sempurna. Setiap jenis kacang memiliki manfaat nutrisinya masing-masing. Mereka menawarkan protein dan serat untuk membuat BuMil kenyang lebih lama. Ditambah lemak sehat (termasuk omega-3 yang meningkatkan otak) dan magnesium.Perpaduan sederhana seperti buah, susu, dan bahan segar lainnya dalam smoothie mudah diteguk saat mual. Selain itu manfaat smoothie untuk ibu hamil antara lain memberikan segala nutrisi yang dibutuhkan tubuh, terutama bagi perkembangan optimal sang buah hati dalam kandungan.Yang perlu diperhatikan, camilan energi yang tepat, sangat penting bagi ibu hamil dalam menjalani kehamilan yang sehat dan sukses. Kesehatan ibu selama kehamilan dapat memengaruhi tidak hanya ibu tetapi juga perkembangan fisik dan mental bayi.Untuk itu, sangat disarankan agar wanita hamil berkonsultasi dengan profesional medis untuk merencanakan pola makan dan aktivitas yang sehat dan mengikuti hal yang sama selama kehamilan.