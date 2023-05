Bagaimana Mendiagnosis Neuropati Perifier? Begini Penjelasan Dokter

(FIR)

Kendati dianggap mudah, mendiagnosis Neuropati Perifier juga butuh prosedur bagi seorang dokter. Seperti apa yang dikatakan Dr. Ankia Coetzee, Endokrinologis, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Stellenbosch, Cape Town, Afrika Selatan.Menurut Dr. Ankia. komunikasi dengan pasien adalah kesempatan dan dokter perawatan primer menjadi pemeran utama dalam mendiagnosis neuropati. Karena beberapa pasien mungkin mengalami kesulitan dalam menggambarkan gejala mereka dengan baik, menyelidiki secara proaktif ciri-ciri Neuropati Perifier, seperti mati rasa, sensasi kesemutan, nyeri menusuk, atau sensasi kejutan listrik dapat menjadi titik awal yang baik dalam menunjukan gejala."Pengujian sensori yang mudah dilakukan seperti pengujian persepsi getaran, uji tusuk jarum, uji monofilamen, dan lain-lain, tidak memakan waktu lebih dari beberapa menit dan membantudalam diagnosis, sementara tes laboratorium dapat membantu memperinci diagnosa," terang Dr. Ankia.Sementara itu Dr. Inna Eiberger, Direktur Medis Global, P&G Health Nerve Care Franchise, menyatakan, vitamin B neurotropik sangat penting untuk kesehatan saraf dan mendukung regenerasi saraf."Vitamin B1 menyediakan energi bagi saraf, vitamin B6 membantu transmisi sinyal dalam saraf. Sedangkan vitamin B12 mendukung regenerasi saraf. Studi in vitro yang dimulai oleh P&G Health menunjukkan bahwa ketika Vitamin B1, B6, dan B12 ditambahkan ke kultur saraf dengan sel saraf sehat, terjadi peningkatan panjang total neurit sebesar 124% dan peningkatan luas total sel utama sebesar 55%," ucap Dr. Inna."Jaringan saraf dari sel-sel yang diberi nutrisi dengan B1, B6, dan B12 juga mengalami peningkatan dua kali lipat. Percobaan in vitro lebih lanjut telah membuktikan bahwa Vitamin B1, B6, dan B12 mendukung pemulihan sel saraf setelah kerusakan sel saraf," lanjutnya.Sebagai bagian dari Neuropathy Awareness Week 2023, P&G Health juga mengumumkan kerjasamanya dengan EcoMatcher, sebuah perusahaan sosial, dalam program 'Hutan Global of Care' dengan menanam 2000 pohon di India, Indonesia, Filipina, Thailand, dan Malaysia sebagai penghargaan atas upaya tanpa lelah dari seluruh ekosistem tenaga kesehatan (HCP), asosiasi medis, dan otoritas kesehatan dalam penelitian, kesadaran, dan pengelolaan holistik neuropati perifer.