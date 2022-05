Sumber Vitamin C Terbaik, Ini 7 Manfaat Buah Jeruk yang Jarang Diketahui

(Buah jeruk memiliki sifat anti karsinogenik, bahan kimia yang bekerja melawan proses penyebab kanker, seperti antioksidan. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Ketika berbicara tentang buah jeruk, tentu yang terlintas dipikiran kita adalah buah yang kaya akan kandungan vitamin C. Seperti diketahui, vitamin C sangat diperlukan oleh tubuh untuk menunjang daya tahan tubuh. Namun, selain itu ternyata ada manfaat lain dari vitamin C yang jarang sekali diketahui, khususnya yang terdapat dalam buah jeruk.Melansir dari HealthShots, Roopshree Jaiswal, Konsultan – Ahli Diet/Ahli Gizi, Rumah Sakit Ibu menyebutkan tujuh manfaat lain dari vitamin C, di antaranya:1. Buah jeruk memiliki sifat anti karsinogenik, bahan kimia yang bekerja melawan proses penyebab kanker, seperti antioksidan.2. Flavonoid pada jeruk memiliki sifat anti-inflamasi yang telah terbukti membantu meredakan dan menyembuhkan rasa sakit fisik.3. Buah jeruk juga mengandung vitamin dan mineral penting yang dibutuhkan tubuh untuk berfungsi dengan baik dan meningkatkan kekebalan tubuh, seperti vitamin B, kalium, fosfor, magnesium, dan tembaga.4. Buah jeruk rendah kalori dan tinggi air dan serat, sehingga membantu membuatmu kenyang untuk waktu yang lebih lama jika kamu sedang dalam program penurunan berat badan.5. Buah jeruk juga dikenal untuk menjaga kulit terlihat awet muda dan segar. Vitamin C, juga dikenal sebagai asam askorbat, membantu regenerasi kolagen di kulit yang mengencangkan kulit dan menghilangkan garis-garis halus serta kerutan.6. Buah jeruk dapat membantu mengurangi risiko batu ginjal dengan meningkatkan jumlah sitrat dalam urin. Ini akan membantu lewatnya mineral yang terakumulasi dalam sistem ginjal, sehingga mengurangi risiko batu ginjal.7. Vitamin C juga dapat membantu menjaga jantung tetap terpompa karena mengandung potasium dan flavonoid, yang keduanya membantu menjaga tekanan darah normal.