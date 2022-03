(ELG)

Mulai menurunnya kasus covid-19 tak boleh membuat masyarakat lengah. Menjaga protokol kesehatan seperti tetap memakai masker hingga menerima vaksin tetap harus dijalankan.Penurunan kasus dan percepatan vaksinasi membuat antibodi masyarakat mulai terbentuk. Awal tahun ini, sebanyak 86,6% dari masyarakat Indonesia akhirnya memiliki antibodi Covid-19 . Perkembangan ini tentu perlu disyukuri. Namun, masyarakat tetap tidak boleh kendor."Walau antibodi masyarakat Indonesia dikatakan sudah tinggi, bukan berarti kemudian resisten Covid-19. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, tetap harus dilakukan selama Covid-19 masih ada. Rajin melakukan self tracing juga membantu agar penularan tidak meluas kembali," kata Sari W. Pramono, direktur Smartcolab dalam peluncuran vitamin cebevit.Selain menjaga protokol kesehatan, masyarakat juga harus membekali diri dengan vitamin dan nutrisi yang cukup. Salah satunya mulai rajin mengonsumsi vitamin C yang merupakan antioksidan yang dapat memperkuat pertahanan alami tubuh.Antioksidan melindungi sel dari molekul berbahaya yang disebut radikal bebas. Ketika radikal bebas menumpuk, hal ini dapat meningkatkan keadaan yang dikenal sebagai stres oksidatif yang telah dikaitkan dengan banyak penyakit.Menurut studi, mengonsumsi lebih banyak Vitamin C dapat meningkatkan kadar antioksidan darah hingga 30%. Hal ini membantu pertahanan alami tubuh melawan peradangan. Hal itulah yang membuat Smartcolab memproduksi vitamin c sendiri."Vitamin kombinasi antara vitamin C dan B kompleks yang diperlukan untuk tubuh yang kekurangan vitamin, menjaga daya tahan tubuh, dan membantu memulihkan kondisi setelah sakit. Vitamin B Kompleks seperti Vitamin B1, B2, B6, dan B12 juga sangat penting bagi tubuh," jelasnya.Setelah membekali diri dengan sejumlah vitamin, pola hidup sehat juga perlu diterapkan. Salah satunya dengan rutin berolahraga dan mengonsumsi makanan sehata."Dengan memiliki kebiasaan baik seperti mengonsumsi vitamin dan berolahraga yang rutin, imun tubuh akan terbentuk secara alami. Kondisi ini akan membantu tubuh untuk dapat bertahan dari serangan virus seperti korona. Hanya dengan mengubah kebiasaan hidup menjadi lebih baik dan lebih sehat, kita dapat melindungi diri, keluarga, dan masyarakat sekitar," tutup Sari.