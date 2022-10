Ingat, Hindari 3 Makanan yang Bisa Sebabkan Usus Tak Sehat

Makanan panggang yang halus

Daging olahan

Minuman manis

Usus mungkin tampak seperti istilah sederhana, tetapi sebenarnya melibatkan banyak bagian tubuh yang terhubung ke saluran pencernaan serta mikrobioma.Mikrobioma usus terdiri dari triliunan bakteri dan mikroorganisme di dalam usus besar, dan memiliki beragam bakteri adalah kunci untuk menjaga berbagai fungsi tubuh bekerja dengan baik seperti sistem saraf, sistem kekebalan, fungsi pencernaan, dan bahkan kesehatan mental kita.Apa yang kita makan memainkan peran utama dalam kesehatan mikrobioma usus, dan makanan tertentu dapat membahayakan kesehatan usus kamu.Menurut Chris Damman, MD, MA, ahli gastroenterologi bersertifikat di University of Washington di Seattle dan kepala petugas medis dan ilmiah di Supergut, jika kamu tidak memberi makan usus dengan benar, ke depannya mungkin menghadapi beberapa masalah kesehatan utama.“Makanan yang kamu makan menentukan jenis bakteri yang tumbuh di usus,” tegas Dr Damman. Makanan sehat yang menumbuhkan bakteri sehat akan membuat faktor yang menumbuhkan sel usus sehat.Ini berarti lebih sedikit terjadi usus bocor , lebih sedikit peradangan , dan banyak tubuh yang lebih sehat secara keseluruhan. Namun demikian, meskipun memanjakan itu baik-baik saja, ada beberapa jenis makanan tertentu yang dapat membahayakan usus jika dikonsumsi secara teratur dengan menciptakan lingkungan yang tidak sehat bagi bakteri usus. Apa saja itu?Meskipun makanan panggang yang dikemas dan dimurnikan, seperti kue kering yang dibeli di toko, roti putih, dan bagel, dapat dijadikan camilan pagi hari, banyak spesialis kesehatan usus, seperti Dr Damman, menganggap ini sebagai makanan yang kurang tepat bagi usus.“Terutama yang mengandung sirup jagung fruktosa tinggi harus dihindari,” ujar Dr Damman, seperti yang dinukil dari The Healthy.Makanan ini kehilangan serat yang diubah oleh bakteri usus menjadi molekul yang menumbuhkan sel usus besar yang sehat dan melindungi tubuh dari obesitas dan diabetes.Pilihan yang lebih baik (dalam jumlah sedang) adalah makanan panggang yang mengandung biji-bijian, dan yang tidak memiliki sirup jagung fruktosa tinggi dalam daftar bahan mereka.Ketika bakteri di usus tidak diberi makan, sebuah studi peer-review tahun 2021 di Nutrients menyatakan ada peningkatan risiko penyakit terkait usus, termasuk penyakit radang usus, obesitas, diabetes tipe 2, dan sindrom metabolik.Kiersten Hickman dalam "3 Worst Foods That Cause an Unhealthy Gut, from a Seattle Gastroenterologist" via The Healthy menulis soal Dr Damman yang mengatakan, “Bacon, hot dog, dendeng dan daging makan siang dikaitkan dengan risiko kanker usus besar yang lebih tinggi karena komponen dan aditif alami diubah menjadi karsinogen selama proses memasak."Ia menambahkan, "Pilihan yang lebih baik (dalam jumlah sedang) daging putih atau daging dari hewan yang diberi makan rumput dalam jumlah rendah yang mengandung jumlah lemak baik yang lebih tinggi."Menurut studi Fakultas Kedokteran Universitas Washington tahun 2021, peningkatan keberadaan jenis bakteri tidak sehat tertentu telah dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker usus besar, menunjukkan kemungkinan yang lebih besar bahwa polip usus besar akan menjadi kanker.Hickman juga menulis, "Minuman manis lebih dari sekadar soda, bahkan jus dan beberapa soda diet dapat membahayakan usus, terutama jika mengandung sirup jagung fruktosa tinggi, sakarin, atau sucralose."“Minuman ini dapat menumbuhkan bakteri tidak sehat di usus besar dan menyebabkan diare, serta diabetes dan obesitas,” papar Dr Damman.Menurut tinjauan 2022 baru-baru ini di Clinical Gastroenterology and Hepatology, baik hiperglikemia (kadar glukosa darah tinggi) dan asupan gula yang berlebihan dapat mengganggu penghalang usus, yang meningkatkan permeabilitas usus dan dapat menyebabkan dysbiosis mikrobiota usus atau ketidakseimbangan bakteri dalam usus, yang dapat berdampak negatif.Pilihan yang lebih baik adalah air, atau teh dan kopi tanpa pemanis. Bila ingin pengganti gula, gunakan allulose di mana salah satu yang lebih baik terkait dengan kesehatan.