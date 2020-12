Berapa Banyak Kalori yang Terbakar saat Menyusui?

Ilustrasi-Pexels

Jakarta: Ada banyak manfaat yang bisa didapatkan ibu ketika menyusui bayi. Salah satunya adalah meningkatkan ikatan yang kuat antara ibu dan anak.



Namun tak sekadar itu. Selain untuk anak, ibu juga bisa mendapatkan manfaat dari menyusui. Salah satunya yaitu menyusui dapat membantu menurunkan berat badan ibu.



"Pada dasarnya, menyusui adalah dalah cara terbaik bagi bayi untuk mendapatkan nutrisi yang mereka butuhkan. Menyusui sangat baik untuk orang tua dan bayi,” ujar konsultan laktasi Leigh Anne O'Connor, IBCLC, LCCE, kepada Romper.



“ASI penuh dengan semua nutrisi yang dibutuhkan bayi dalam enam bulan pertama dan terus meningkatkan pertumbuhan dan kekebalan hingga masa balita," lanjutnya.



Lantaran tubuh ibu menyusui sangat sibuk memproduksi ASI untuk bayi, maka akan membutuhkan lebih banyak kalori, yang akan digunakan untuk proses menyusui tersebut.



Lalu, berapa banyak kalori yang dapat terbakar ketika sedang menyusui? Andrea Tran, RN, IBCLC, perawat terdaftar dan konsultan laktasi menjelaskan, menyusui membakar rata-rata 500 kalori sehari.



"Pasokan susu rata-rata adalah 30 ons sehari. Itu akan membutuhkan rata-rata 17 kalori yang dibakar per ons susu yang dibuat. Tentu saja, jumlah kalori yang terbakar per sesi menyusui akan bergantung pada seberapa banyak ASI yang dikonsumsi oleh bayi," terang Tran.



“Salah satu bonus yang bisa kamu dapatkan dari menyusui adalah kamu tetap bisa makan dalam jumlah banyak dan tetap bisa menurunkan berat badan,” kata O’Connor.



Namun sekali lagi, seberapa banyak berat badan yang bisa berkurang, pada dasarnya hal tersebut akan berbeda-beda pada setiap individu.



“Jika seorang ibu menyusui, dikombinasikan dengan diet sehat, beberapa pembatasan kalori, dan berolahraga, beratnya bisa turun antara 1-2 pon per minggu," jelas Tran.



Meskipun kedengarannya menarik, kamu mungkin harus menunggu sebentar jika ingin segera mendapatkan berat badan seperti sebelum hamil. Hal ini karena, meskipun menyusui memang membakar kalori, menyusui juga bisa membuat kamu mudah lapar.



"Jadi jika kamu ingin menenangkan nafsu makan yang meningkat, pastikan untuk makan makanan sehat dan kaya nutrisi. Seperti sayuran berdaun hijau dan kuning, biji-bijian, makanan kaya zat besi, kalsium, Omega-3, dan protein," saran dari WhatToExpect.com.

(FIR)