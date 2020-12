4 Faktor yang Bisa Picu Timbulnya Asma

1. Asap rokok

2. Spora jamur

3. Debu tungau

4. Hewan peliharaan

(TIN)

Asma merupakan kondisi yang berkaitan dengan kesulitan bernapas atau menyebabkan napas menjadi pendek. Ketika seseorang melakukan kontak dengan pemicu asma, maka dapat menyebabkan inflamasi pada saluran pernapasan dan berpotensi menyebabkan terjadinya asma.Cara paling efektif agar tidak mengalami serangan asma adalah dengan menjauhi pemicu asma sebagai berikut:Menurut Geoffrey Chupp, MD, seorang ahli paru dan profesor kedokteran di Yale School of Medicine seperti dilansir dari Insider, asap dari sesuatu yang terbakar bersifat iritan dan dapat menyebabkan inflamasi di saluran udara.Ini dapat menyebabkan batuk dan bronkospasme, yaitu ketika saluran udara yang terhubung ke paru-paru berkontraksi dan kejang dan pada akhirnya menyebabkan sulit bernapas.Sebisa mungkin, jauhi orang-orang yang merokok dan pastinya tidak merokok. Chupp juga merekomendasikan untuk mencuci pakaian yang sudah terpapar asap rokok.Jamur atau spora dari tumbuh-tumbuhan juga bisa menjadi masalah bagi mereka yang memiliki alergi pada spora dan asma. Spora jamur pada dasarnya adalah biji kecil yang menyebar di udara.“Spora bisa menyebar di udara dan menyebabkan reaksi alergi di saluran napas ketika dihirup,” kata Chupp. Ia juga mengatakan bahwa spora jamur terkadang sulit dihindari karena bisa menyebar di udara. Bagaimanapun, ia merekomendasikan untuk selalu membersihkan rumah secara berkala untuk menghilangkan spora jamur yang menempel.Menurut Asthma and Allergy Foundation of America, debu tungau merupakan salah satu penyebab asma dan alergi yang paling umum. Tubuh dan kotoran dari debu tungau yang membusuk mengandung alergen, sehingga dapat menyebabkan reaksi pada tubuh.Mereka bisa ditemukan di mana saja, tetapi biasanya ada pada kondisi lembap dan permukaan yang lembut. Untuk itu, kamu harus selalu membersihkan sekitar rumah agar bersih dari debu tungau.Hewan peliharaan adala pemicu yang umum untuk alergi dan asma. Urine dan air liur hewan peliharaan biasanya dapat menyebabkan alergi dan asma, bukanlah bulunya.Jika kamu tidak bisa berpisah dari hewan kesayangan, Chupp merekomendasikan untuk menjaga agar hewan peliharaan tidak naik ke tempat tidur dan tidak tidur bersama dengan hewan peliharaan agar tidak memicu terjadinya asma.