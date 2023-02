Meskipun Bau, Ternyata Jengkol Punya Banyak Manfaat untuk Kesehatan

1. Menurunkan kadar gula darah

2. Mencegah anemia

3. Meningkatkan kesehatan tulang dan gigi

4. Menangkal radikal bebas

5. Mencegah penyakit jantung

6. Melancarkan BAB

Jakarta: Siapa yang tidak asing dengan makanan yang biasa diolah dengan cara disemur dan memiliki bau yang khas yaitu jengkol. Menjadi salah satu makanan yang banyak disukai kalangan masyarakat Indonesia. Terlepas dari aromanya yang menyengat, Jengkol ternyata mempunyai manfaat yang baik untuk kesehatan lho!Jengkol adalah jenis makanan yang berasal dari tumbuhan kelas polong-polongan. Jengkol banyak tumbuh di Indonesia dan Asia Tenggara lainnya. Karena aromanya yang tidak sedap, banyak orang justru menghindari mengonsumsi jengkol. Padahal manfaat jengkol sendiri sangatlah banyak dan bisa mengobati berbagai macam penyakit.Dilansir dari berbagai sumber, berikut ini Medcom.id merangkum berbagai manfaat jengkol untuk kesehatan, salah satunya adalah dapat membantu gejala diabetes.Jengkol memiliki kandungan yang tidak dimiliki oleh bahan kuliner lainnya, yaitu asam jengkolat. Dilansir dari Journal of the Science of Food and Agriculture, manfaat jengkol dapat menguntungkan penderita diabetes karena gula yang terkandung sangat aman untuk dikonsumsi. Tapi asam jengkolat ini membentuk kristal yang tidak larut oleh air, sehingga tidak disarankan dikonsumsi oleh penderita kelainan ginjal karena dikhawatirkan ginjal tidak bisa menyaringnya.Jengkol merupakan makanan yang ampuh untuk mencegah anemia karena mengandung zat besi yang tinggi, sehingga dapat membantu tubuh untuk memproduksi sel darah merah. Zat besi memainkan peran penting dalam mencegah dan mengobati kekurangan kemampuan tubuh untuk memproduksi sel darah merah.Selain mengandung vitamin, jengkol juga mengandung kalsium dan fosfor yang sangat baik untuk membantu pembentukan tulang dan gigi. Nutrisi ini sangat penting untuk tubuh, dan sekaligus bisa membantu mencegah osteoporosis dalam tubuh di usia tua.Meskipun bau, tumbuhan yang satu mengandung vitamin C, B1, B2, dan A. kombinasi vitamin A dan B sangat berfungsi sebagai antioksidan untuk melawan efek penghambat pertumbuhan dari radikal bebas.Karena jengkol memiliki kandungan vitamin, mengonsumsi jengkol juga dapat membantu mencegah penyakit jantung. Dengan mengonsumsi jengkol, tidak akan ada sumbatan akibat plak yang menempel pada pembuluh darah saat peredaran darah lancar. Kandungan nutrisi lainnya pada jengkol juga akan menghilangkan segala sesuatu yang menyumbat pada aliran darah.Kesulitan buang air besar (BAB) membuat perut tidak nyaman, sisa makanan yang menumpuk dalam usus akan semakin mengeras dan membuat perut terasa penuh dan begah. Serat yang tinggi dalam jengkol bisa melancarkan bab dan memoerbaiki sistem pencernaan, pencernaan yang sehat nantinya akan membantu sistem metabolisme tubuh.