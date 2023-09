Peringatan Kesadaran Kanker Prostat 2023, RSCM Kencana Sebut Pentingnya Deteksi Dini

(FIR)

Dalam rangka Peringatan Kesadaran Kanker Prostat 2023, RSCM Kencana melakukan peluncuran kembali atau relaunching Prostate Centre dan Couple’s and Well-being. Peluncuran dilakukan pada Jumat, 22 September 2023.Dalam kegiatan ini dilakukan aktivitas penting yaitu deteksi dini kanker prostat dengan Prostate Spesific Antigen (PSA) secara gratis. Target pun sebanyak 200 pasien yang memiliki risiko tinggi kanker prostat di RSCM dan RSUI.Disamping itu juga dilakukan webinar awam mengenai Kanker Prostat yang akan diadakan di pertengahan bulan November. Masyarakat Indonesia dihimbau untuk meningkatkan kepedulian terhadap kanker prostat dan gangguan seksual pada pria.Kanker prostat menempati urutan ke-5 (GLOBOCAN 2020) penyakit kanker tersering yang dialami pria. Berdasarkan data GLOBOCAN tahun 2020, kanker prostat merupakan penyebab kematian nomor enam tersering pada pria.Angka tersebut dengan insiden global sebesar 30,7 per 100 ribu pria dan angka kematian sebesar 7,7 per 100 ribu pria. Di Indonesia kanker prostat menempati urutan kelima kasus kanker terbanyak pada pasien laki-laki dengan angka kejadian sebesar 11,6 kasus per 100 ribu pria dan angka kematian sebesar 4,5 per 100 ribu pria.Apabila tidak ditangani dengan baik, dapat mengakibatkan kecacatan dan kematian. Sedangkan, gangguan seksual yang tidak ditangani dengan baik akan menurunkan kualitas hidup.Dr. dr. Irfan Wahyudi, Sp. U(K) selaku Ketua KSM Urologi RSCM FKUI pun mengatakan pentingnya melakukan deteksi dini. Lakukan deteksi dini apabila mencurigai adanya gejala tertentu, seperti kesulitan buang air kecil, adanya darah dalam urine, kekuatan menurun dalam pancaran urine, serta adanya disfungsi ereks."Kami sangat mengharapkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk peduli terhadap kanker prostat dan gangguan fungsi seksual pada pria dan pasangannya," ungkapnya pada konferensi pers peluncuran kembali Prostate Centre dan Couple’s and Well-being, di RSCM Kencana.Deteksi dini kanker prostat, ketika masih terbatas pada prostat, memberikan prognosis yang lebih baik bagi pasien. Sayangnya, di Indonesia, deteksi dini kanker prostat belum mencapai tingkat optimal.Banyak pasien datang ke dokter dalam stadium lanjut, terutama karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kanker prostat dan pentingnya pemeriksaan dini. Ini disayangkan karena jika kanker prostat dapat dideteksi pada tahap awal, peluang kesembuhannya akan lebih tinggi.Adapun 11 layanan yang bisa kamu lakukan di Prostate Centre dan Couple’s and Well-being, RSCM Kencana Jakarta, antara lain:- Gangguan ereksi.- Gangguan ejakulasi.- Kelainan bentuk penis.- Gangguan libido.- Gangguan orgasme.- Infertilitas pria.- Disfungsi seksual pada wanita.- Layanan fungsi dan estetik kelainan genetalia eksterna pada pria.- Layanan fungsi dan estetik kelainan genetalia eksterna pada wanita.- Layanan disfungsi ereksi pada gangguan saraf.- Layanan terapi psikiatri pada gangguan seksual.“Harapan kami dengan adanya relaunching dari Kedua Centre ini para pasien dengan gangguan Kesehatan di bidang Urologi baik di bidang kanker prostat maupun di bidang kesehatan seksual dapat ditangani dengan lebih cepat dan dilakukan penanganan secara holistik dan mumpuni,” pungkasnya.