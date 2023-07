Mengapa Asupan Serat Penting, Termasuk bagi Karyawan Kantoran yang Rawan Stres?

(Kolaborasi Vegeta dengan SehatQ untuk berikan edukasi tentang pentingnya serat dalam kesehatan, termasuk pada keryawan kantoran yang rawan stres. Foto: Dok. Istimewa)

Kolaborasi Vegeta dengan SehatQ

(Kupas tuntas tentang pencernaan dan serat dalam Vegeta Herbal Visit to Office bersama SehatQ. Video: Dok. Instagram Vegeta Herbal/@vegetaherbal.id)

(TIN)

Serat menjadi salah satu nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh, khususnya dalam menjaga kesehatan pencernaan. Bagi beberapa orang, terutama para karyawan kantor, memenuhi kebutuhan serat bisa jadi tantangan tersendiri.Mengapa karyawan di perkantoran dapat mengalami sembelit akibat stres pekerjaan? Dalam laman kesehatan disebutkan bahwa stres juga dapat memicu konstipasi. Ketika stres psikologis mengarah ke gejala fisik, mereka dikenal sebagai gejala somatik. Efek yang dimiliki hormon stres pada tubuh menyebabkan sembelit.Dan waktu kerja yang padat, mobilitas yang tinggi adalah beberapa alasan kebutuhan serat jadi berkurang. Sebab, menu makan bisa jadi seadanya yang mudah digapai pada jam-jam sibuk.Padahal ada banyak manfaat serat untuk tubuh selain melancarkan pencernaan , yaitu menurunkan kolesterol, membantu mengendalikan gula darah, menurunkan risiko kanker usus besar, sampai membantu meningkatkan daya tahan tubuh.Salah satu manfaat serat yaitu dapat menjaga daya tahan tubuh lho. Alasannya, serat adalah nutrisi yang dapat memelihara mikroba di dalam usus untuk membantu proses pencernaan makanan. Mikroba ini juga mampu memecah serat menjadi asam yang mengaktifkan sel imun. Dengan demikian, daya tahan tubuh dapat menjadi lebih kuat untuk melawan penyakit.Manfaat lainnya dalam SehatQ juga disebutkan bahwa serat larut mengurangi kolesterol. Sebuah tinjauan terhadap 67 studi terkontrol dalam The American Journal of Clinical Nutrition. Ditemukan bahwa mengonsumsi 2-10 gram serat larut setiap hari dapat mengurangi kolesterol total sebesar 1,7 mg/dl dan kolesterol LDL (kolesterol jahat) sekitar 2,2 mg/dl.Namun, tidak diketahui secara pasti apakah fungsi makanan berserat bagi kesehatan manusia ini dapat bertahan dalam jangka panjang. Walaupun begitu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang mengonsumsi lebih banyak serat memiliki risiko penyakit jantung yang lebih rendah.Untuk itu, Vegeta bersama dengan SehatQ hadir lewat Health Talk untuk memberikan edukasi tentang pentingnya asupan serat yang cukup sekaligus konsultasi kesehatan terkait serat di booth-booth yang telah disediakan.“Kami senang dapat berkunjung langsung ke kantor-kantor dan berdiskusi bersama para karyawan mengenai pentingnya serat. Pada kesempatan ini, para pengunjung juga bisa mencoba produk Vegeta Hi-Fiber Serat dan Vegeta Herbal sebelum memutuskan membeli di berbagai minimarket, supermarket, apotek, dan e-commerce,” tutur Rakhmat Ganda Wirawan, Senior Brand Manager dari Enesis Group.“Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk para karyawan kantor. Kami tentu sangat senang bisa terlibat dalam acara ini,” kata Gesit Kumaraningrat, Head of Marketing Communication SehatQ.