5 Tips Mengonsumsi Makanan dan Minuman untuk Pasien Gagal Ginjal

Merebaknya kasus gangguan ginjal akut pada anak di Indonesia menjadi perhatian bagi masyarakat. Buat para pasien, lebih harus mengetahui apa saja pantangan untuk mengonsumsi makanan. Kesehatan ginjal sendiri pun perlu dijaga. Sebab fungsi ginjal sebagai organ yang penting untuk metabolisme serta pencernaan tubuh menjadi perhatian kita untuk harus tetap memperhatikan kesehatan ginjal.Setiap harinya, ginjal bekerja membuang zat sisa hasil metabolisme dan juga melakukan filtrasi cairan dalam darah. Jika ginjal mengalami gangguan, komplikasi serius berpotensi terjadi pada kesehatan tubuh.Pola makan menjadi salah satu hal yang penting untuk diketahui dan dijaga, khususnya jika memiliki gangguan pada ginjal. Berikut ini yang harus diperhatikan agar kamu bisa lebih menjaga kesehatan ginjal:Protein merupakan nutrisi yang baik dan dibutuhkan oleh tubuh. Namun, sesuatu yang berlebihan juga tidak baik, termasuk mengonsumsi protein, karena dapat memperberat kerja ginjal.Karena itu, disarankan untuk mengurangi makanan yang memiliki protein tinggi seperti daging merah, telur, susu, dan sejenisnya. Kamu pun bisa melakukan konsultasi bersama dokter untuk mengetahui batasan konsumsi protein yang baik.Makanan berlemak memang seringkali menjadi pantangan, termasuk untuk pasien yang mengalami gangguan pada ginjal. Kamu perlu memilih makanan yang memiliki lemak rendah untuk menjaga kesehatan ginjalmu.Ketiga makanan ini menjadi kesukaan bagi banyak orang. Namun, kamu perlu waspada karena jenis makanan ini bisa mengancam kesehatan yang mengganggu kerja ginjal. Kamu perlu mengurangi makanan-makanan yang mengganggu ketiga hal tersebut untuk mencegah dan menghindari penyakit ginjal.Asupan garam tinggi sebenarnya dapat memicu hipertensi. Hipertensi merupakan penyebab utama penyakit ginjal kronis. Menurut WHO, kamu memiliki batasan mengonsumsi garam yaitu sebanyak 2.400mg atau 1 sendok teh garam per hari.Jika mengalami kekurangan cairan, ginjal akan bekerja ekstra untuk memfiltrasi darah dan racun dari dalam tubuh. Penurunan fungsi ginjal akan terjadi jika tidak rutin untuk mengonsumsi air putih sesuai anjuran.Maka dari itu, mengonsumsi air putih untuk kesehatan ginjal sangat baik. Bukan hanya bagi ginjal, namun bagi kesehatan tubuh. Delapan gelas per hari menjadi takaran bagi seseorang untuk mengonsumsi air mineral.