Jus Penurun Kolesterol ala Devya Anastasia, Cocok untuk Habis Makan Daging

Sudah menjalani Lebaran Iduladha, punya banyak stok daging di rumah? Atau Sobat Medcom tipikal yang menyukai makanan all you can eat perdagingan? Kamu bisa konsumsi jus ini sebagai penurun kolesterol.Kolesterol adalah lemak yang diproduksi oleh hati. Jika kolesterol di dalam tubuh melebihi batas normal, kondisi ini bisa meningkatkan risiko terjadinya berbagai gangguan kesehatan yang serius, seperti serangan jantung, penyakit jantung koroner, dan stroke.Influencer Devya Anastasia berbagi resep jus penurun kolesterol pada media sosialnya @devyanastasia. Kamu pun perlu menyiapkan beberapa bahan saja seperti lemon, apel, pir, dan timun.Dilansir dari Hellosehat, berikut manfaat dari buah-buahan yang sudah disebut tersebut, antara lain:Apel diketahui mengandung pektin terutama pada kulitnya. Pektin akan menyerap kolesterol dan lemak jahat di dalam usus halus. Kemudian, lemak akan dibawa keluar tubuh melalui urine dan feses.Pir diketahui kaya kandungan pektin yang mengikat kolesterol dan mengangkutnya ke luar tubuh. Hasilnya, kadar kolesterol LDL (kolesterol jahat) dalam tubuh bisa menurun.Dilansir dari Halodoc, kandungan vitamin C yang banyak dalam lemon disebut berperan dan ampuh mengontrol kadar kolesterol tinggi. Selain vitamin C, orang yang mengalami kolesterol tinggi juga disarankan untuk banyak mengonsumsi serat larut dan kandungan itu bisa didapat dari lemon.Selain rasanya yang segar dan kaya akan kandungan cairan, timun (atau mentimun) punya manfaat baik untuk menurunkan kolesterol tinggi. Hal ini karena timun sangat kaya akan serat, sehingga dapat membantu meluruhkan lemak jahat di saluran pencernaan.Untuk membuat jus ini mudah sekali. Kamu hanya perlu campur semua buah dalam satu blender atau alat khusus jus. Lalu, aduk hingga merata saat sudah tercampur semua. Disarankan untuk tidak menambah gula untuk manfaat lebih baik!