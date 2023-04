7 Makanan Terbaik Dikonsumsi Saat Sakit Tenggorokan

1. Yoghurt

(Untuk mengatasi masalah pada tenggorokan, kamu bisa mencampurkan madu dengan segelas air hangat atau teh dan minum selagi hangat. Foto: Ilustrasi/Dok. Pexels.com)

Sakit tenggorokan akan memberikan sensasi tidak nyaman, di mana tenggorokan terasa kering. Bahkan sakit saat menelan makanan atau minuman. Namun begitu, walaupun terasa sakit, kamu tetap harus mengonsumsi makanan-minuman, bukan? Makan adalah obat yang sangat diremehkan untuk sakit tenggorokan “Makanan padat nutrisi adalah resep dengan risiko rendah dan potensi keuntungan tinggi,” kata Cynthia Li, MD, seorang dokter penyakit dalam dan penulis Brave New Medicine.Selain itu, Nate Favini, MD, kepala petugas medis di Forward mengatakan kalau penyebab paling umum dari sakit tenggorokan adalah infeksi virus.Virus dan respons kekebalan kamu terhadap virus menyebabkan lapisan tenggorokan meradang, yang menyebabkan rasa sakit.Nah, bila tenggorokanmu sakit, cobalah minum cairan hangat seperti kaldu dan teh yang mudah ditelan dan menenangkan. Atau kamu juga bisa memilih sebagian besar makanan lunak agar tidak memperparah lapisan tenggorokan yang lembut.Melansir laman Womens Health, ada bebera makanan yang bisa menjadikan tenggorokanmu merasa lebih baik. Pun meningkatkan sistem kekebalan serta mempercepat pemulihan.Merupakan sumber protein, karbohidrat, dan lemak sehat yang baik, serta bakteri probiotik , yang mendukung fungsi kekebalan tubuh dan mencegah kuman berbahaya masuk ke dalam tubuh. Tekstur yoghurt yang sejuk dan lembut menjadikannya makanan yang mudah ditelan saat tidak ada lagi yang menenangkan.Ilmu modern telah menunjukkan madu Manuka efektif melawan berbagai infeksi, baik bakteri maupun virus, termasuk yang menyebabkan flu biasa, serta beberapa spesies Strep. Namun, jangan berlebihan, dalam dosis yang lebih besar, kandungan gulanya dapat menekan sistem kekebalan untuk melakukan tugasnya.Tinggalkan kulit kentang sambil dihaluskan untuk mendapatkan sumber magnesium, vitamin C, dan antioksidan yang kaya, guna mendukung sistem kekebalan yang kuat. Pastikan kentang tumbuk tidak terlalu panas, karena itu dapat membuat tenggorokan semakin teriritasi.Makanan dingin seperti es krim "bisa sangat baik karena membantu meredakan sakit tenggorokan dan bahkan mengurangi peradangan," ujar Dr Favini. Ingatlah untuk tidak terlalu berlebihan dengan gula.Jell-O jadi pilihan yang layak saat kamu sakit tenggorokan. Namun, perhatikan kandungan gulanya, karena suguhan gula tinggi dapat menekan sistem kekebalan untuk melawan infeksi atau memperbaiki jaringan yang rusak.Menjadi cara yang bagus untuk mengemas produk salad utuh dalam beberapa teguk. Tetap gunakan bahan-bahan seperti kangkung, seledri, dan beri, yang rendah gula dan tinggi antioksidan penangkal penyakit."Untuk orang yang sakit tenggorokan akibat infeksi virus, bisa direkomendasikan vitamin C dosis tinggi hingga 3.000 miligram setiap hari demi meningkatkan sistem kekebalan dan membantu pulih lebih cepat.”Melon tidak hanya 90 persen air, tetapi juga penuh dengan elektrolit yang akan membantu kamu tetap terhidrasi saat sakit. Selain itu, ini adalah buah rendah gula yang kaya akan vitamin C dan A untuk mendukung sistem kekebalan tubuh dan menangkal penyakit.Kunjungan ke dokter mungkin diperlukan tergantung pada tingkat keparahan dan lamanya gejala, tetapi sangat penting untuk beristirahat dan tetap terhidrasi. Air dapat mengencerkan segala jenis sekresi lendir yang mungkin terjadi, dan juga dapat membantu menghidrasi tenggorokan dan menjaganya tetap lembap.