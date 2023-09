9 Makanan Terbaik untuk Dikonsumsi Saat Batuk Pilek Menyerang

1. Sup ayam

2. Kaldu

(Manfaat bawang putih juga dapat melindungi tubuh dari flu. Menurut jurnal Clinical Nutrition, mengonsumsi ekstrak bawang putih tua sebanyak 2,56 gram per hari bisa menurunkan risiko flu sebesar 61 persen pada orang dewasa. Foto: Ilustrasi/Dok. Unsplash.com)

3. Bawang putih

4. Makanan pedas

5. Buah-buahan tertentu

6. Sayuran berdaun hijau

7. Ikan salmon

8. Alpukat

9. Jahe

(TIN)

Yang namamya manusia, pasti ada suatu saat tubuh mengalami drop atau penurunan imun. Apalagi sekarang polusi udara dan cuaca panas sedang tinggi-tingginya. Begitu juga bila musim hujan datang.Ragam penyakit siap menyerang. Kalau sudah begini, biasanya makanan bisa menjadi salah satu hal terakhir yang ada di pikiran kamu.Batuk dan pilek merupakan penyakit yang bisa membuat frustasi dan melemahkan, terutama jika kamu tidak bisa mengendalikan serangan batuk. Membersihkan tenggorokan saat merasakan ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokan adalah hal wajar. Namun jika parah, kamu mungkin akan menderita batuk di kemudian hari.Pada dasarnya, batuk adalah respons alami tubuh yang membersihkan tenggorokan dari lendir atau benda asing yang mengiritasi, dan mungkin disebabkan oleh makanan yang menghalangi saluran napas.Batuk bisa bersifat akut atau kronis. Batuk akut berlangsung kurang dari tiga minggu, dan batuk kronis berlangsung lebih dari delapan minggu. Nah, beberapa makanan di bawah ini bisa mendukung pemulihan kesehatan kamu.Makanan ini telah menjadi obat penyakit selama beberapa generasi, dan untuk alasan yang bagus. Ini adalah sumber vitamin, mineral, kalori, dan protein yang mudah dimakan, yang merupakan nutrisi yang mungkin dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang lebih besar saat sedang dalam masa pemulihan dari suatu penyakit.Sup ayam juga kaya akan cairan dan elektrolit, yang berguna jika kamu berisiko mengalami dehidrasi akibat diare, muntah, berkeringat, atau demam. Kehangatan sup dapat membantu mengurangi kemacetan, karena cairan panas atau pedas dapat membantu mengatasi hal ini.Ayam dalam sup ayam juga mengandung asam amino sistein. N-asetil-sistein, suatu bentuk sistein, memecah lendir dan memiliki efek antivirus, anti-inflamasi, dan antioksidan Seperti sup ayam, kaldu adalah sumber cairan dan elektrolit yang sangat baik yang dapat membantu saat kamu sakit. Saat panas, seperti yang dinukil dari Healthline, bahan ini juga dapat membantu meredakan hidung tersumbat.Mereka penuh rasa dan kaya akan berbagai nutrisi namun tetap mudah untuk sistem pencernaan. Selain itu, kaldu tulang kaya akan kolagen dan asam amino (bahan penyusun protein) dari tulang hewan, yang dapat membantu mempercepat pemulihan.Penelitian pada tabung reaksi dan hewan menunjukkan bawang putih memiliki efek antibakteri, antivirus, dan antijamur. Menurut sebuah penelitian tahun 2016, suplemen ekstrak bawang putih tua dapat meningkatkan fungsi kekebalan tubuh dan mengurangi keparahan pilek dan flu . Menambahkan bawang putih ke dalam makanan saat sakit dapat menambah rasa dan membuat makanan lebih efektif dalam melawan gejala pilek atau flu.Makanan pedas seperti cabai mengandung capsaicin yang menimbulkan sensasi panas dan perih saat disentuh. Dan banyak orang melaporkan bahwa makan makanan pedas menyebabkan pilek, memecah lendir dan membersihkan saluran sinus.Meskipun hanya sedikit penelitian yang menguji efek ini, capsaicin tampaknya mengencerkan lendir sehingga lebih mudah dikeluarkan.Beberapa penelitian menunjukkan bahwa semprotan capsaicin hidung dapat membantu meredakan hidung tersumbat dan gatal-gatal. Namun, sebaiknya hindari makanan pedas jika terlanjur sakit perut. Studi menunjukkan bahwa makanan pedas dapat menyebabkan kembung, nyeri, dan mual pada beberapa orang.Buah-buahan kaya akan vitamin, mineral, antioksidan, dan serat, yang dapat mendukung kesehatan dan fungsi kekebalan tubuh secara keseluruhan.Banyak buah-buahan yang kaya akan vitamin C, antioksidan yang membantu sistem kekebalan berfungsi dengan baik. Beberapa buah mengandung antioksidan yang disebut antosianin, yang memberi warna merah dan biru pada buah tertentu – seperti stroberi dan bluberi.Antosianin menjadikan buah beri sebagai makanan yang sangat baik untuk dikonsumsi saat sakit karena buah ini memiliki efek anti-inflamasi, antivirus, dan meningkatkan kekebalan tubuh yang kuat. Campurkan buah beku menjadi smoothie dingin yang menenangkan tenggorokan.Bayam, selada romaine, dan kangkung kaya akan vitamin, mineral, dan serat. Mereka adalah sumber zat besi nabati, vitamin C, vitamin K, dan folat yang baik. Sayuran berwarna hijau tua juga kaya akan polifenol.Ini bertindak sebagai antioksidan untuk melindungi sel dari kerusakan dan membantu melawan peradangan. Tambahkan bayam ke dalam telur dadar untuk hidangan cepat saji, kaya nutrisi, dan kaya protein.Merupakan salah satu sumber protein terbaik untuk dimakan saat sakit. Lembut, mudah dimakan, dan penuh dengan protein berkualitas tinggi yang dibutuhkan tubuh untuk pemulihan. Salmon sangat kaya akan asam lemak Omega-3, yang memiliki efek anti-inflamasi yang kuat yang dapat membantu sistem kekebalan bekerja lebih efektif.Kaya akan lemak tak jenuh tunggal yang sehat, serat, vitamin, dan mineral. Mereka adalah makanan yang bagus untuk dimakan saat sakit karena menyediakan kalori, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh. Mereka juga lembut, relatif hambar, dan mudah dimakan.Karena kandungan lemak sehat yang dikandung alpukat, terutama asam oleat (asam lemak bermanfaat yang sama dalam minyak zaitun). Alpukat dapat membantu mengurangi peradangan sekaligus berperan dalam fungsi kekebalan tubuh.Jahe banyak digunakan dalam makanan, pengobatan herbal, dan pengobatan rumahan. Ini mungkin paling terkenal karena efek antimualnya. Studi menunjukkan secara efektif dapat meredakan mual yang berhubungan dengan kehamilan dan pengobatan kanker.Jadi jika kamu merasa mual atau muntah, jahe adalah salah satu solusi alami terbaik untuk meredakan gejala tersebut. Gunakan jahe segar dalam masakan, seduh teh jahe, untuk mendapatkan manfaat ini.