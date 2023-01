Mudah lelah dan kehilangan napas

Memiliki rambut dan kuku yang rapuh

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Sering sakit

Rentan terhadap cedera

Siapa pun yang ingin tetap bugar dan sehat, tentu harus mengonsumsi makanan bergizi yang akan memberi jumlah vitamin dan nutrisi yang tepat. Namun faktanya, sulit juga untuk memastikan apakah makanan yang diasup itu seimbang atau tidak. Kalau begitu, diperlukan suplemen vitamin yang dapat mengisi kekurangan akan kebutuhan nutrisi tubuh.Tapi lagi-lagi, kamu mungkin akan kesulitan untuk mengetahui jenis vitamin apa yang harus dikonsumsi secara teratur. Saat itulah multivitamin mungkin muncul. Tapi apakah hal itu perlu?Itulah sebabnya, Lexi Moriarty, MS, RDN, CSSD, RYT, pemilik Expert Nutrition and Wellness, LLC, memberi tahu kepada Eat This, Not That! bahwa mungkin ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa kamu mungkin memerlukan multivitamin, di antaranya:Mengalami tingkat energi rendah secara teratur bisa menjadi pertanda berbagai masalah. Di saat yang sama, kesulitan bernapas juga bisa menjadi tanda bahwa kamu perlu memeriksakan kesehatan paru-paru. Di sisi lain, Moriarty mengatakan bahwa, "Tingkat energi yang rendah atau merasa lebih mudah kehabisan napas bisa menjadi tanda anemia atau memiliki cadangan zat besi yang rendah."Di antara orang-orang itu, lima juta berurusan dengan anemia defisiensi besi. Jika curiga kamu menderita anemia atau hanya membutuhkan lebih banyak zat besi dalam sistem tubuh, Mayo Clinic mencatat bahwa kamu mungkin juga memperhatikan gejala lain seperti kulit pucat, sakit kepala, pusing, dan nyeri dada serta tangan dan kaki dingin.Nah, mengonsumsi multivitamin dengan zat besi dapat membantu meningkatkan simpanan zat besi dan meningkatkan kualitas sel darah merah, yang dapat meningkatkan tingkat energi dan transportasi oksigen yang tentunya akan membuat tubuh merasa segar dan bugar kembali.Menurut Healthline, rambut kering yang cenderung pecah dan patah mungkin disebabkan karena tinggal di tempat yang panas, menggunakan produk penataan rambut yang berbahaya, atau memiliki masalah kesehatan tertentu. Adapun kuku rapuh, bisa disebabkan oleh hipotiroidisme, sindrom Raynaud, dan penuaan, serta tidak mendapatkan kelembapan yang cukup.Di luar itu, Moriarty menjelaskan bahwa rambut dan kuku rapuh bisa menjadi tanda kekurangan nutrisi, yang berarti mungkin tidak mendapatkan cukup seng, besi, biotin, atau vitamin B lainnya. Mengonsumsi multivitamin setiap hari dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar dalam memenuhi semua kebutuhan vitamin dan mineral. Pada akhirnya, dapat meningkatkan kesehatan rambut dan kuku."Jika kamu sering terkena lebih dari rata-rata tiga hingga empat kali pilek per tahun, ini bisa menjadi tanda bahwa tubuh kehilangan nutrisi," ujar Moriarty. Untungnya, ia menunjukkan bahwa ada nutrisi yang penting untuk mendukung sistem kekebalan yang sehat, seperti vitamin C, A, dan D, serta multivitamin harian yang dapat membantu memastikan bahwa tubuh memenuhi kebutuhan harian.Menderita patah tulang bisa menyakitkan dan tidak nyaman. Sayangnya, ini juga merupakan cedera umum menurut Medical News Today. Selain itu, butuh waktu berbulan-bulan untuk sembuh dan bahkan bertahun-tahun untuk memperbaiki tulang yang cedera sepenuhnya. Kamu bisa meningkatkan peluang untuk menghindari situasi yang tidak menyenangkan ini dengan menjaga kesehatan tulang dan, pada gilirannya, kuat.Mengonsumsi multivitamin dapat membantu. Pasalnya, kalsium dan vitamin D keduanya berperan dalam kesehatan dan integritas tulang. Jika merasa salah satu dari tanda-tanda ini bahwa kamu memerlukan multivitamin segera berbicara dengan dokter untuk memulai secepat mungkin.