Setop Konsumsi 5 Suplemen Ini, Para Dokter Mengutarakan Alasannya

Vitamin B-17

Kunyit tanpa penambahan piperine

(Suplemen makanan dapat memberikan hasil yang bermanfaat, utamanya bagi orang yang kekurangan vitamin. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Zat besi

Vitamin B3

Folat

(yyy)

Kebanyakan akhir iklan di TV memperjelas bahwa tidak semua obat aman berikut dengan potensi efek samping yang bisa diderita penggunanya. Namun tidak demikian halnya dengan suplemen. Memang, suplemen makanan dapat memberikan hasil yang bermanfaat, utamanya bagi orang yang kekurangan vitamin. Tapi itu bukan berarti semuanya tanpa risiko dan efektif untuk dikonsumsi.Perlu diketahui, bahwa walaupun namamya suplemen, nyatanya banyak pula yang bisa menimbulkan efek samping berbahaya dan tidak boleh dikonsumsi. Melansir dari Eat This, Not That!, sejumlah dokter ahli di bidangnya memberitahu suplemen apa saja yang sebenarnya harus dihentikan konsumsinya dan alasannya seperti di bawah ini:Kelly Johnson-Arbor, MD, FACEP, FUHM, FACMT Medical Toxicologist dan Co-Medical Director di National Capital Poison Center memberi tahu bahwa vitamin B-17 sebenarnya mengandung amygdalin, yang dipecah menjadi sianida di dalam tubuh manusia. Meskipun vitamin ini kadang-kadang disebut-sebut sebagai pengobatan alternatif untuk kanker, lebih dikenal sebagai racun yang kuat karena produksi sianidanya. Orang telah mengalami keracunan sianida yang parah dan kematian setelah mengonsumsi vitamin B-17 untuk pengobatan kanker.Dr Johnson-Arbor menjelaskan kunyit digunakan sebagai obat alami melawan peradangan, kanker, dan infeksi. Bahan aktif utama dalam kunyit, curcumin, kurang diserap oleh sistem pencernaan manusia. Jadi piperin (komponen lada hitam) sering ditambahkan ke dalam formulasi kunyit untuk meningkatkan penyerapan obat di usus."Dalam satu penelitian, curcumin tidak terdeteksi dalam darah subjek manusia ketika diberikan melalui mulut saja, tetapi harus ditambah dengan piperin. Pada dasarnya, jika orang meminum kunyit tanpa piperin, tidak akan diserap oleh tubuh. Untungnya, banyak olahan kunyit juga mengandung piperin sebagai bahan tambahan," jelas Dr. Arbor.Menurut Dr. Jacob Hascalovici MD, Kepala Petugas Medis Kliring PhD, untuk sementara, suplemen zat besi dapat bermanfaat bagi penderita anemia. Kegunaan suplemen tembaga dan zat besi menurun dengan cepat untuk wanita setelah usia 50 tahun.Faktanya, suplemen ini sebenarnya dapat meningkatkan risiko Alzheimer dan penyakit jantung, jadi disarankan untuk menghindarinya setelah usia 50 atau lebih. Sebagai gantinya, kandungan tembaga dan besi dapat ditemukan di beberapa daging, sayuran hijau, kacang-kacangan, dan kacang-kacangan.Jordyn Mastrodomenico (LCADC, LAC, CTP) Direktur Klinis, ChoicePoint menyebutkan vitamin B3 dikenal sebagai niasin. Ini digunakan untuk mengontrol kadar kolesterol pada pasien dengan riwayat penyakit kardiovaskular. Namun, vitamin ini meningkatkan kemungkinan terkena tekanan darah rendah. "Bahayanya, suplemen ini juga bisa menyebabkan penglihatan kabur dengan meningkatkan cairan di mata. Selain itu, niasin juga menyebabkan kelelahan, mual, dan diare," jelasnya.Mastrodomenico juga mengatakan bahwa folat tidak disarankan untuk wanita pascamenopause karena mengurangi kadar plasma dan meningkatkan hot flashes, yakni sensasi panas di tubuh yang muncul secara tiba-tiba, terutama di tubuh bagian atas. Umumnya, folat menyebabkan gangguan usus seperti mual, gas, sakit perut, dan kembung.Pada beberapa orang, bisa menyebabkan kehilangan nafsu makan di mana menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit dan malnutrisi. Folat meningkatkan kemungkinan mengembangkan gangguan tidur dan memori.