Trik Menurunkan Berat Badan tanpa Menghilangkan Asupan Karbohidrat

Ilustrasi-Pexels

Jakarta: Banyak orang yang menganggap bahwa karbohidrat menjadi salah satu penyebab utama yang dapat menyebabkan seseorang menjadi gemuk. Bahkan sampai ada berbagai jenis diet yang sengaja memotong asupan karbohidrat pada tubuh untuk mendapatkan tubuh yang langsing.



"Namun pada kenyatannya, kamu dapat menurunkan berat badan tanpa harus memotong asupan karbohidrat secara drastis," kata Christy Brissette, R.D., pemilik 80 Twenty Nutrition di Chicago.



Menurut U.S. National Library of Medicine, karbohidrat adalah nutrisi, dan sumber energi terpenting bagi tubuh kita. Sistem pencernaan akan mengubah karbohidrat menjadi glukosa (gula), yang kemudian digunakan oleh tubuh untuk energi sel, jaringan, dan organ tubuh.



Karbohidrat juga dibagi menjadi dua kategori berbeda, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana terdiri dari susu, buah-buahan, dan sayuran. Sedangkan karbohidrat kompleks meliputi serealia utuh, sayuran yang mengandung zat tepung, dan kacang-kacangan.



Tubuh juga cenderung mencerna karbohidrat sederhana lebih cepat. Sedangkan karbohidrat kompleks memberikan sumber energi yang lebih tahan lama. Namun kamu membutuhkan kedua jenis karbohidrat untuk diet seimbang.



"Panduan diet sehat merekomendasikan agar kamu mendapatkan sekitar 45 hingga 65 persen kebutuhan kalori tubuh dari karbohidrat," kata Brissette.



Jadi, jika kamu mengonsumsi sekitar 1.800 kalori per hari, itu setara dengan 203 hingga 293 gram karbohidrat per hari. Mengonsumsi karbohidrat di bawah jumlah tersebut, menurut Brissette, tidak dianjurkan bagi kebanyakan orang. Sebab dapat membuatmu kekurangan vitamin dan mineral setiap harinya.



"Namun satu hal yang perlu diperhatikan, kamu perlu menemukan formula yang tepat bagi tubuh, terutama jika ingin menurunkan berat badan," kata Liz Blom, R.D., seorang pelatih nutrisi dan kesehatan yang berbasis di Amerika Serikat.



"Untuk mendapatkan sekitar 45 persen kalori harian tubuh dari karbohidrat, kamu harus mencoba untuk menurunkan berat badan," tutupnya.

(FIR)