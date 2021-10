Termasuk Jalan Kaki, 5 Olahraga Ini Ampuh Turunkan Berat Badan

1. Berjalan kaki

2. Jogging atau berlari

3. Bersepeda

4. Berenang

5. Latihan Interval Intensitas Tinggi (HIIT)

Jakarta: Olahraga merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menurunkan berat badan agar mendapatkan berat badan ideal. Terdapat beragam olahraga yang bisa membantu menurunkan badan mulai dari yang intensitas rendah sampai tinggi.Kunci dari menurunkan berat badan adalah mengurangi kalori yang ada di dalam tubuh. Dengan olahraga membantu membakar lebih banyak kalori daripada yang dikonsumsi.Berikut lima olahraga yang ampuh menurunkan berat badan seperti dirangkum Medcom.id dari berbagai sumber.Jika ingin memulai menurunkan berat badan bisa dengan rutin berjalan kaki. Aktivitas fisik yang sering dilakukan ketika event perayaan 17 Agustus atau Hari Kemerdekaan ini bisa membakar 283 kalori jika dilakukan selama satu jam.(Jalan kaki ampuh membantu menurunkan berat badan foto: Active)Ada dua teknik yang bisa dilakukan agar lebih efektif membakar kalori, yakni jalan kaki santai (strolling) dan jalan cepat (power walking). Strolling merupakan jalan kaki seperti biasa.Power walking berjalan dengan lebih cepat kemudian tumpuan berada di bagian tumit. Kecepatan jalan kaki antara lima sampai tujuh kilometer per jam.Baca: 4 Cara Menekan Keinginan Makan Berlebihan untuk Menurunkan Berat Badan Jogging dan lari adalah olahraga yang bagus untuk membantu dalam menurunkan berat badan. Harvard Health memperkirakan bahwa seseorang dengan berat 155 pon (70 kg) membakar sekitar 298 kalori per 30 menit jogging dengan kecepatan 8 km/jam, atau 372 kalori per 30 menit berlari dengan kecepatan 9,km/jam.(Olahraga lari untuk menurunkan berat badan foto: pexels)Bersepeda adalah olahraga populer yang meningkatkan kebugaran dan dapat membantu menurunkan berat badan. Meskipun bersepeda secara tradisional dilakukan di luar ruangan, banyak gym dan pusat kebugaran memiliki sepeda statis yang memungkinkan kamu tetap bersepeda meskipun berada di dalam ruangan.Berenang adalah cara yang menyenangkan untuk menurunkan berat badan dan menjadi bugar. Harvard Health memperkirakan bahwa orang dengan berat 70 kg membakar sekitar 233 kalori dalam setengah jam.Keuntungan lain dari berenang adalah ini termasuk intensitas rendah, yang berarti tidak memberatkan sendi. Ini menjadikannya pilihan yang bagus untuk orang yang mengalami cedera atau nyeri sendi.HIIT merupakan salah satu tren olahraga saat ini. Bukan tanpa sebab, olahraga dengan intensitas tinggi tapi dilakukan dengan singkat ini bisa membantu penurunan berat badan.Kegiatan fisik ini sama ampuhnya dengan berlari terhadap penghilangan lemak di dalam tubuh. Biasanya, latihan ini dilakukan dengan selama 10 sampai 20 menit.Latihan HIIT ini perpaduan dari beberapa olahraga. Seperti push up, burpess, jumping jack, dan russian twist.