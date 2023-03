7 Manfaat Labu Kuning Bagi Kesehatan, Bisa Tekan Risiko Kanker Juga Lho!

1. Menyeimbangkan gula darah

Labu kuning dikenal memiliki kandungan serat yang tinggi. Foto: pexels

Jakarta: Labu Kuning (Cucurbita moschata) merupakan salah satu jenis buah yang biasanya mudah ditemukan pada saat bulan Ramadan karena labu kuning merupakan bahan utama untuk membuat kolak.Tidak hanya daging buahnya yang lembut, ternyata mengonsumsi labu kuning juga bisa bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Manfaat labu kuning juga ternyata tidak hanya diperoleh dari dagingnya saja tetapi juga dari bijinya. Biji labu kuning biasanya diolah menjadi camilan sehat yang bernilai gizi tinggi lho!Selain menjadi bahan utama untuk membuat kolak, labu kuning juga kerap dikonsumsi sebagai campuran kue, sup, dan juga puding. Labu kuning juga bisa diolah dengan cara dikukus, ditumis, hingga dipanggang atau dibakar.Dalam seporsi labu kuning atau setara sekitar 250 gram, terkandung 50 kalori dan beragam nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak, serat, vitamin A, vitamin C, kalsium, magnesium, kalium, zinc, zat besi, vitamin B, vitamin K, folat, serta beragam antioksidan.Dilansir dari alodokter dan Elite Daily, berikut adalah beragam manfaat labu kuning bagi kesehatan:Labu kuning dikenal memiliki kandungan serat yang tinggi. Dr Elizabeth Trattner, seorang ahli pengobatan China dan integratif mengatakan bahwa labu kuning juga merupakan pilihan yang baik untuk menjaga agar tekanan darah tetap stabil.“Sama seperti wortel dan ubi manis, labu kuning juga memiliki kandungan beta karoten yang tinggi, yang sangat bagus untuk menjaga kesehatan mata,” ujar Dr Trattner.Selain bermanfaat untuk mata, beta karoten juga bermanfaat untuk bagian tubuh yang lain. Menurut Dr Trattner, pigmen merah-oranye dalam labu kuning juga dapat meningkatkan kesehatan otak, kemampuan kognitif, dan paru-paru."Biji labu kaya akan kandungan zinc yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh," kata Dr Trattner. Bahkan, sebuah penelitian yang diterbitkan dalam North American Journal of Medical Science, menemukan bahwa campuran flax seed dengan biji labu dapat meningkatkan anti-inflamasi dan imunitas pada tikus, yang berdampak sama juga pada manusia.Menurut Dr Trattner, biji labu ataupun biji-bijian lainnya seperti flax seed, biji wijen, biji bunga matahari, dan lainnya dapat membantu menyeimbangkan hormon dan mengurangi gejala PMS. Selain itu, biji-bijian tersebut juga dapat memberikan dorongan pada hormon estrogen bagi wanita.Vitamin A, dan C serta antioksidan beta karoten dalam labu kuning diketahui dapat menghambat pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. Kandungan nutrisi tersebut menjadikan labu kuning sebagai salah satu pilihan makanan yang baik untuk mencegah penyakit kanker.Kandungan kalium, serat, dan antioksidan pada labu kuning merupakan sumber nutrisi yang baik untuk memelihara kesehatan jantung. Kalium berperan dalam menjaga tekanan darah tetap stabil, sedangkan serat dan antioksidan dapat mengurangi kolesterol dalam darah dan mencegah penyumbatan pada pembuluh darah jantung.Tak hanya mencegah pertumbuhan sel kanker, kandungan beta karoten pada labu kuning juga dapat membuat kulit Anda terlihat lebih sehat dan awet muda serta melindungi kulit dari kerusakan akibat paparan sinar matahari.