Pusing? Makanan atau Minuman Ini Bisa Meringankannya, Coba Yuk!

(Saat tubuh mengalami dehidrasi, otak untuk sementara dapat berkontraksi karena kehilangan cairan. Hal ini menyebabkan otak menarik diri dari tengkorak, menyebabkan rasa sakit dan mengakibatkan sakit kepala. Foto: Ilustrasi/Dok. Unsplash.com)

Saat kurang makan atau mengalami dehidrasi , mungkin kamu akan merasa pusing . Namun, perasaan sakit kepala atau pusing ini bisa juga disebabkan oleh hal lain.Bila merasa ingin pingsan, berbaringlah atau membungkuk ke depan, dan tempatkan kepala di antara kedua lutut agar darah mengalir lebih banyak ke otak. Jangan berdiri sampai merasa lebih baik. Kalau sudah merasa baikan, bangkitlah perlahan.Harvard Health memperingatkan, dalam kebanyakan kasus pusing tidak menunjukkan kondisi yang mengancam jiwa. Tetapi pada beberapa orang, terutama orang dewasa yang lebih tua, hal itu mungkin membahayakan.Bila mengalami masalah ini, hal sederhana yang bisa dilakukan, minum jus buah atau air putih, lalu berbaringlah. Jika gejalanya tidak hilang dalam waktu 15 menit, dapatkan bantuan medis darurat.Kondisi ini bisa terjadi dengan berbagai penyebab, salah satunya adalah kekurangan berat badan, lapor National Eating Disorders Association. Melansir dari Live Strong, ketika seseorang tidak cukup makan, jantungnya tidak memiliki bahan bakar yang cukup untuk memompa darah, sehingga tekanan darah turun.Dokter mungkin menyarankan perubahan gaya hidup seperti minum lebih banyak air, membatasi konsumsi alkohol dan bangun perlahan dari posisi duduk atau berbaring, kata Mayo Clinic. Perubahan gaya hidup untuk hipotensi postprandial meliputi makan dalam porsi kecil dan minum air putih 15 menit sebelum makan.Praktik diet bermanfaat lainnya melibatkan makan biji-bijian, kacang-kacangan, minyak sehat, dan protein sambil menghindari karbohidrat yang cepat dicerna seperti roti putih, nasi putih, dan minuman manis.Terlepas dari penyebab yang mendasarinya, dokter biasanya menganjurkan untuk minum 2 hingga 3 liter air per hari, selain menghindari pemicu seperti panas dan alkohol.Dapat terjadi pada penderita diabetes atau pada orang yang kurang makan, kata American Academy of Family Physicians. Ini terjadi karena gula darah yang tidak mencukupi menyebabkan setiap sistem tubuh menggunakan energi sesedikit mungkin, termasuk otak, catat Harvard Health.Gejala gula darah rendah lainnya adalah lekas marah, kebingungan, kelelahan, gugup, sakit kepala, dan detak jantung yang cepat.Bila gula darah kurang dari 70 miligram per desiliter, mereka harus minum setengah cangkir jus buah atau soda nondiet. Pilihan lain termasuk satu sendok makan gula, madu atau selai, kata American Association of Clinical Endocrinologists.Makanan mereka harus terdiri dari makanan berserat tinggi, seperti biji-bijian, buah-buahan dan sayuran, bersama dengan makanan berlemak.Dehidrasi bisa menyebabkan pusing. Jika tidak minum cukup cairan, volume darah kamu berkurang, yang menurunkan tekanan darah dan mencegah otak mendapatkan cukup darah, jelas Harvard Health.The Mayo Clinic mengatakan pusing karena kepanasan juga dapat terjadi jika kita tidak minum cukup cairan saat melakukan aktivitas fisik di cuaca panas.Gangguan kecemasan, termasuk serangan panik, dapat menghasilkan perasaan pusing atau pusing. Penyebab lainnya termasuk kondisi neurologis seperti multiple sclerosis dan penyakit Parkinson.Jika penyebabnya serius, dapat mengakibatkan konsekuensi kesehatan jangka panjang jika tidak ditangani. Makan makanan dengan gula kompleks, seperti kacang-kacangan dan biji-bijian, lebih baik daripada makan makanan tinggi gula sederhana seperti gula meja.Untuk menghindari pusing, usahakan agar jumlah asupan makanan dan minuman tetap konsisten dari hari ke hari. Minumlah banyak cairan, tetapi hindari kafein. Batasi atau hindari alkohol.