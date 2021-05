1. Melepas stres



(Daun jeruk nipis dapat melawan influenza dengan memproduksi plasma darah putih sebagai imun alami tubuh. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Jeruk nipis memang dikenal memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Namun ternyata, tidak hanya buahnya saja tetapi daun jeruk nipis juga memiliki manfaat untuk kesehatan.Daun jeruk nipis biasanya ditambahkan ke dalam makanan, tapi air rebusan daun jeruk nipis itulah yang bisa memberikan banyak manfaat.Berikut ini adalah beberapa manfaat dari air rebusan daun jeruk nipis, diantaranya:Daun jeruk nipis kaya akan kandungan antioksidan dari minyak atsiri yang dihasilkannya yang dapat mengurangi tingkat stres. Minyak atsiri tersebut bekerja dengan cara merangsang otak untuk memproduksi hormon yang bisa membuatmu jadi lebih bahagia, sehingga kamu merasa lebih baik dan bisa mengurangi stres yang dirasakan.Terlalu banyak pekerjaan terkadang bisa membuat kita merasa tidak enak badan dan seringkali juga sulit tidur. Mengonsumsi air rebusan daun jeruk nipis, bisa membuat tubuh menjadi lebih rileks, yang berguna untuk membuat tubuh dan pikiran menjadi lebih tenang dan nyaman sehingga tidur pun akan lebih nyenyak.Tidak banyak orang yang tahu bahwa daun jeruk nipis memiliki sifat antibiotik yang bisa menjaga tubuh dari penyakit. Ketika kamu mulai merasa tidak enak badan atau sistem kekebalan tubuh mulai menurun, jangan langsung minum obat. Cobalah untuk mengonsumsi air rebusan daun jeruk nipis. Daun jeruk nipis memiliki banyak kandungan yang bermanfaat untuk melindungi tubuh dari virus atau bakteri.Jika kamu terkena influenza, tidak perlu khawatir karena daun jeruk nipis bisa membantu melawan virus. Daun jeruk nipis dapat melawan influenza dengan memproduksi plasma darah putih sebagai imun alami tubuh. Daun jeruk nipis bisa dikonsumsi sebagai bahan campuran masakan seperti salad, sop atau dapat juga dituangkan ke dalam air minum.Sebagai salah satu sumber vitamin C daun jeruk nipis dan buahnya dapat bekerja dengan baik untuk menyembuhkan sariawan. Sariawan disebabkan oleh kekurangan air dan vitamin C di dalam tubuh. Mengonsumsi daun jeruk nipis yang direbus dengan air hangat dapat membantu mengurangi sariawan dan meningkatkan kekebalan tubuh untuk menghasilkan lebih banyak vitamin C.