5 Cara Mencegah Obesitas sejak Usia Muda

1. Pola tidur

2. Pola aktivitas fisik

3. Pola emosi

4. Pola makan

5. Perhatikan label gizi makanan

(FIR)

Obesitas menjadi penyakit yang kerap menyerang anak muda. Bahayanya, penyakit ini bisa membuka penyakit berbahaya lainnya seperti diabetes bahkan penyakit jantung Anak muda perlu melakukan pengelolaan gaya hidup sedini mungkin agar dapat melawan obesitas. Obesitas dapat dicegah saat masih muda. Berikut beberapa cara mencegah obesitas sejak usia muda:Obesitas dapat dicegah saat masih muda dengan mengatur keseimbangan energi dalam tubuh. Bisa dimulai dari mengatur pola tidur atau istirahat yang cukup.Selain itu, obesitas bisa diantisipasi dengan menerapkan pola aktivitas fisik yang kontinu. Mulai dari intensitas rendah sampai sedang.Perlunya pola emosi makan yang bisa kamu atur karena kebiasaan makan dengan jumlah berlebih dan cenderung memilih jenis makanan tidak sehat yang tinggi gula, garam, dan lemak disebabkan oleh emosi.Selain itu, pola makan perlu diperhatikan sesuai jumlah, jenis, jadwal makan, dan pengolahan bahan makanan yang dianjurkan, yaitu jumlah sayur sebesar 2 kali lipat jumlah sumber karbohidrat dan protein, serta memerhatikan label kemasan sebelum makan guna membatasi asupan gula, garam, lemak yang ada di makanan dan minuman."Hal ini penting agar kita dapat lebih sadar akan jumlah gula, garam, dan lemak yang dikonsumsi setiap harinya. Anak muda perlu melakukan pengelolaan ini sedini mungkin agar dapat melawan obesitas," terang dr. Marya Haryono, MGizi, SpGK, FINEM, Dokter Spesialis Gizi Klinis.Sebagai upaya untuk mengetahui asupan gula, garam, dan lemak dari pangan olahan kemasan, kamu diajak untuk lebih cermat dalam membaca label gizi kemasan pangan olahan yang dikonsumsi.Kamu harus selalu memperhatikan empat informasi nilai gizi dalam label kemasan, yaitu jumlah sajian per kemasan, energi total per sajian, zat gizi (lemak, lemak jenuh, protein, karbohidrat (termasuk gula) dan persentase AKG (Angka Kecukupan Gizi) per sajian.