Konsumsi 6 Buah Ini Bisa Bantu Atasi Darah Rendah

1. Delima

(Pisang menjadi buah yang dikenal memiliki kandungan karbohidrat, kalium, dan magnesium yang sangat tinggi. Kandungan zat besi dalam pisang dinilai mampu mencegah penyakit anemia. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

2. Pisang

3. Apel

4. Stroberi

5. Jeruk

(TIN)

Salah satu kondisi paling umum yang cenderung diderita manusia adalah kekurangan hemoglobin. Hemoglobin adalah protein kaya zat besi yang ada dalam sel darah merah, dan bertanggung jawab untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh.Ketika kadar hemoglobin menurun, dapat menyebabkan kelelahan, kelemahan, sesak napas, sakit kepala. Dan jika kadarnya turun secara signifikan, kondisi tersebut dapat didiagnosis sebagai anemia.Dalam beberapa kasus, anemia dapat diobati melalui perubahan pola makan, hanya jika didiagnosis sejak dini. Menambahkan asam askorbat atau buah-buahan kaya vitamin C dapat membantu dalam mengatur asupan zat besi dan akhirnya meningkatkan hemoglobin.Untuk itu, terlepas dari makanan normal, sangat penting untuk menambahkan buah-buahan dalam diet harian guna meningkatkan jumlah sel darah merah. Berikut adalah beberapa buah yang disarankan untuk bantu atasi darah rendah , sebagaimana dilansir dari NDTV Food untuk kamu.Delima membuat salah satu buah terbaik untuk meningkatkan jumlah darah merah. Ini adalah sumber yang kaya zat besi, vitamin A, C dan E. Asam askorbat yang ada dalam buah ini meningkatkan kandungan zat besi dalam tubuh yang mengatur jumlah darah. Satu gelas jus delima buatan sendiri lebih baik setiap hari daripada jus olahan.Merupakan pilihan yang sangat baik untuk dimasukkan ke dalam buah-buahan kaya zat besi. Ini merangsang produksi hemoglobin dalam darah. Seiring dengan zat besi, pisang juga merupakan sumber asam folat yang baik yang merupakan vitamin B kompleks yang diperlukan untuk membuat sel darah merah.Tidak heran bila ada ungkapan yang mengatakan, 'satu apel sehari, menjauhkan diri dari dokter'. Hal ini dikarenakan apel merupakan sumber yang kaya zat besi dengan berbagai komponen ramah kesehatan lainnya yang diperlukan untuk merangsang pertumbuhan jumlah hemoglobin. Makan setidaknya satu apel bersama dengan kulitnya setiap hari.Stroberi menjadi buah yang mampu mencegah penyakit anemia. Hal ini disebabkan kandungan antioksidan pada stroberi cukup tinggi. Kandungan antioksidan berfungsi untuk membantu tubuh memproduksi sel darah merah. Selain itu, antioksidan juga bisa melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat paparan radikal bebas.Besi tidak dapat sepenuhnya diserap oleh tubuh tanpa bantuan vitamin C. Dan jeruk adalah kekuatan yang dikemas dengan vitamin ini. Jadi, konsumsilah setidaknya satu jeruk setiap hari untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.Nah, sudah tahu, kan, buah apa saja yang bisa meningkatkan darah rendahmu? Untuk itu, penuhi juga nutrisi tersebut dari berbagai makanan yang memiliki kandungan nutrisi baik. Konsultasikan jika kondisimu tak membaik.