Stres Kerjaan Kantor? Ini Cara Buat Kamu Rileks Kembali

(Helena Abidin, fasilitator meditasi dari The Golden Space Indonesia. Foto: Dok. Medcom.id/Raka Lestari)

(TIN)

Bagi para pekerja kantoran, beban stres yang ada di kantor dan di rumah tentunya akan sangat mengganggu dan sangat berbahaya jika tidak diatasi dapat berpengaruh pada kesehatan fisik maupun kesehatan mental.Untuk mengatasi stres yang dialami dalam kehidupan sehari-hari, bisa diatasi dengan melakukan meditasi. Meditasi dipercaya dapat memiliki manfaat untuk mengurangi stres. Meditasi itu tidak bisa dilakukan hanya sesekali saja. Jadi meditasi itu ibaratnya seperti gym for soul yang harus dilakukan rutin setiap harinya. Bagi para pekerja kantoran, meditasi itu perlu banget karena di kantor bisa membuat kita menjadi sangat stres, misalnya saja dengan adanya pressure pekerjaan,” ujar Helena Abidin, seorang fasilitator meditasi dari The Golden Space Indonesia.Menurutnya para pekerja kantoran, meditasi yang paling baik dilakukan saat pagi hari ketika masih di rumah.“Setelah bangun tidur sebaiknya jangan langsung sibuk dengan hal-hal lain, tetapi sebaiknya meditasi terlebih dahulu. Fokus terhadap diri sendiri dan membangun energi positif melalui meditasi itu. Meditasi bisa dilakukan selama sekitar 5-15 menit,” katanya.“Meditasi itu very simple, hanya duduk bersila dengan punggung tegak, kemudian tangan diletakkan di lutut dengan telapak tangan terbuka. Kemudian kita tutup mata dan kita mulai dengan latihan pernapasan dan dengan begitu kita akan kembali terkoneksi dengan diri kita sendiri,” ujar Helena.Menurutnya, saat-saat melakukan meditasi itu tubuh akan mendapatkan energi positif yang berlimpah sehingga tubuh bisa mendapatkan kekuatan untuk menghadapi hari-hari yang penuh tantangan.“Semua stres yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari bisa mendapatkan kekuatan dengan melakukan meditasi.”Jika mengalami stres di kantor, kamu juga bisa melakukan meditasi beberapa saat. “Misalnya di kantor ada stres seperti ada meeting tertentu dan membuat kita merasa stres, itu bisa berhenti sejenak, cari tempat kosong untuk melakukan meditasi kemudian lakukan latihan pernapasan. Hal itu bisa membantu untuk merelaksasi tubuh,” pungkas Helena.