Waspada Pancaroba! Atasi Masuk Angin dengan 5 Cara ini

Kini kondisi cuaca masih sering berubah-ubah, yang semula terik dan menyengat, tiba-tiba menjadi hujan nan gelap. Kondisi ini disebut peralihan musim dari kemarau ke penghujan (pancaroba) yang bisa membuat tubuh rentan terserang penyakit.Bagi orang Indonesia, salah satu yang hal yang cukup sering dikeluhkan adalah masuk angin. Dilansir dari Halodoc masuk angin bukanlah suatu penyakit, melainkan istilah yang biasa digunakan oleh orang Indonesia ketika badan tidak dalam kondisi bugar.Adapun beberapa gejala yang kerap terjadi, seperti batuk, hidung berair atau tersumbat, sakit tenggorokan, mata gatal atau berair, demam, serta bersin-bersin. Sayangnya, apabila kondisi ini dibiarkan dapat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Nah, berikut tips mengatasinya:Penting menjaga tubuh tetap terhidrasi agar optimal untuk mengatasi masuk angin. Maka, perbanyaklah minum air putih atau mengonsumsi sumber cairan tubuh lainnya, seperti jus buah atau sup. Ingat untuk menghindari minuman berkafein guna mencegah dehidrasi.Untuk mengatasi masuk angin, kamu perlu mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Kamu bisa memperbanyak konsumsi buah dan sayur yang kaya dengan vitamin untuk mengembalikan metabolisme tubuh.Eucalyptus merupakan tanaman obat yang berkhasiat bagi kesehatan. Obat ini biasanya digabungkan dengan bahan aktif lain, seperti camphor dan menthol. Kamu dapat memilih obat gosok dan balsem dengan kandungan tersebut untuk dioleskan di punggung guna meringankan gejala masuk angin.Selain membuat pusing, pegal-pegal, dan lemas. Salah satu cara terbaik agar dapat pulih adalah dengan istirahat yang cukup. Selain meningkatkan metabolisme tubuh, hal ini juga bermanfaat untuk mencegah penularan penyakit pada orang lain.Untuk meredakan masuk angin, kamu dapat minum obat yang dijual bebas di pasaran (OTC/ over the counter) tanpa meredakan gejala. Berikut beberapa jenis obat yang dapat kamu konsumsi guna meredakan gejala masuk angin:- Acetaminophen atau ibuprofen yang dapat mengurangi gejala sakit kepala, demam, dan pegal-pegal.- Oxymetazoline atau dekongestan yang dapat mengatasi hidung tersumbat.- Antihistamin, seperti doxylamine untuk meredakan bersin-bersin.- Antasida, dapat membantu meredakan gangguan pencernaan, seperti mual dan perut kembung.Nah, itulah sejumlah tips yang dapat kamu lakukan ketika masuk angin. Ingat, jika gejala tersebut tidak kunjung membaik, segera hubungi dokter.