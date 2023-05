Rekomendasi Ahli Diet, Ini 6 Minuman untuk 'Melelehkan' Lemak Perut

Air lemon

Kombucha

(Teh hijau. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Teh hijau

Soda prebiotik

(Kopi hitam. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Kopi hitam

Jus sayuran mentah

(yyy)

Dalam hal menurunkan berat badan dan mengecilkan lingkar pinggang, sebagian besar orang yang sadar akan kesehatan berfokus pada apa yang mereka makan. Bukan ada apa yang mereka minum. Namun kini, lebih banyak ahli menyarankan agar kamu memikirkan kembali kebiasaan minum untuk menghilangkan lemak perut.Selama beberapa dekade terakhir, kalori dari minuman terus meningkat. Penelitian menunjukkan bahwa minuman kita mengandung lebih dari 20 persen kalori harian, yakni lebih dari 400 kalori dan hampir setengah dari semua gula yang kita konsumsi, atau setara 10 sendok teh.Penelitian lain juga menunjukkan betapa merugikannya terlalu banyak kalori cair untuk menjaga lingkar pinggang yang sehat. Pasalnya, kalori minuman tidak membuatmu merasa kenyang dibandingkan dengan jumlah kalori yang sama persis dari makanan.Jika ingin menurunkan berat badan dan mempertahankannya, mulailah dengan memikirkan kembali apa yang kamu minum. Tidak ada "minuman ajaib" yang langsung membuat langsing. Namun, beberapa minuman ini bisa meningkatkan kualitas gizi diet dan membantu menghilangkan lemak perut, antara lain:Dinikmati panas atau dingin sebelum sarapan pagi, air lemon memiliki manfaat mengejutkan yang dapat membantu menghilangkan lemak perut. Lemon menyediakan polifenol yang telah ditunjukkan dalam studi model hewan untuk mencegah obesitas saat hewan diberi makan berlebihan dengan diet tinggi lemak.Satu penelitian pada manusia yang dilaporkan di Jurnal Nutrisi menemukan bahwa suplemen hesperidin, flavonoid utama dalam lemon, ditambah dengan kafein menghasilkan peningkatan berat badan dan penurunan lemak.Sejenis teh hijau atau hitam yang difermentasi yang menyediakan probiotik bermanfaat. Ini menggabungkan manfaat kesehatan dari teh, ditambah bonus kesehatan tambahan yang terkait dengan probiotik, termasuk meningkatkan mikrobioma usus.Banyak penelitian selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa peningkatan bakteri menguntungkan dapat berperan dalam penurunan berat badan melalui beberapa mekanisme aksi.Probiotik juga dapat menurunkan penyerapan lemak dari makanan, meningkatkan hormon pengatur nafsu makan untuk membantu mengerem makan berlebihan, dan dapat meredam peradangan yang juga terkait dengan kelebihan lemak serta lemak perut.Sering dianggap sebagai jenis teh "paling sehat" karena ribuan penelitian memuji manfaat kesehatannya. Namun, teh hijau, hitam, oolong, dan putih semuanya berasal dari tanaman teh yang sama, jadi kemungkinan keempat jenis teh tersebut memberikan manfaat kesehatan yang serupa.Kombinasi epigallocatechin gallate (EGCG) dan kafein yang terdapat dalam teh hijau dapat membantu meningkatkan metabolisme, meningkatkan pembakaran lemak, dan membantu tubuh mempertahankan massa tubuh tanpa lemak sekaligus menurunkan berat badan.Jika kamu seorang pencinta soda dan tahu bahwa tidak akan bisa berhenti menikmati cola klasik, root beer, atau minuman bersoda anggur, pilihlah alternatif soda prebiotik.Soda prebiotik adalah minuman bergelembung yang lebih sehat. Prebiotik tidak hanya membantu meningkatkan bakteri ramah di usus, tetapi juga membantu mengurangi ratusan kalori dari diet.Kopi adalah minuman sehat yang memberikan antioksidan bermanfaat dalam jumlah besar dan senyawa bioaktif nabati lainnya untuk dietmu. Sementara penelitian sedang berlangsung, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa kopi hitam atau kopi dengan susu rendah lemak dan tanpa pemanis tambahan dapat membantu menghilangkan lemak perut dan berat badan.Sebuah studi yang dilakukan oleh Harvard School of Public Health dan dilaporkan dalam American Journal of Clinical Nutrition menemukan bahwa di antara peserta studi yang minum empat cangkir kopi per hari, rata-rata terjadi penurunan empat persen lemak tubuh secara keseluruhan selama enam bulan.Cobalah menikmati jus yang mempertahankan sebagian ampas, karena mengandung serat pengisi yang membantu memperlambat pencernaan untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil dan mengurangi rasa lapar.Karena sebagian besar dari kita tidak mendapatkan porsi sayuran yang direkomendasikan setiap hari, jus sayuran 100 persen adalah cara yang bagus untuk meningkatkan produk dalam dietmu sekaligus membantu menurunkan berat badan. Beberapa sayuran yang bagus untuk dibuat jus antara lain wortel, bit, bayam, seledri, dan kangkung.