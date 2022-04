Pentingnya Vitamin C untuk Imunitas Tubuh Anak

(FIR)

Salah satu jenis vitamin yang paling banyak diketahui masyarakat adalah vitamin C karena manfaatnya yang sangat beragam. Vitamin C sendiri paling banyak ditemukan di sayur dan buah. Pada anak-anak , vitamin C juga memiliki manfaat yang sangat penting, terutama dalam menjaga sistem kekebalan tubuh mereka.Menurut dr. Reza Fahlevi, Sp.A dari Klikdokter vitamin C memainkan peran penting dalam menjaga imunitas anak tetap kuat. Jika anak terlanjur sakit, vitamin C juga dapat membantu proses pemulihan mereka menjadi lebih cepat, karena membantu mengurangi infeksi yang disebabkan oleh bakteri dan virus.“Idealnya, kebutuhan vitamin C harian untuk anak adalah 25-50 mg per hari dan 65-90 mg per hari untuk remaja. Itulah mengapa saat kita sakit, asupan vitamin C perlu dikonsumsi secara teratur dalam dosis yang dianjurkan, bisa dari sayur dan buah tinggi vitamin C atau dengan suplemen,” tambah dr. Reza.Lebih lanjut dr. Reza mengatakan, vitamin C dianjurkan untuk dikonsumsi setiap hari. Tergantung kebutuhan dan kondisi tubuh anak, karena berfungsi sebagai antioksidan, membantu melindungi sel-sel tubuh dari radikal bebas, sekaligus meningkatkan imunitas tubuh."Akan tetapi, bukan berarti anak-anak hanya membutuhkan asupan vitamin C saja. Makronutrien seperti karbohidrat, protein, dan lemak tentu perlu ada di setiap konsumsi harian mereka," terang dr. Reza."Namun, tanpa bermaksud menghiraukan nutrisi yang lain, mikronutrien seperti vitamin dan mineral juga penting. Biasanya terdapat pada buah, sayur, serta susu,” kata dr. Reza.Selain memberi sayur dan buah, dr. Reza juga menganjurkan agar para orang tua untuk memberikan susu setiap hari kepada anak. Hal ini karena segelas susu mengandung ragam nutrisi baik. Seperti protein, serta berbagai vitamin dan mineral.