Tips Menjaga Kualitas Makanan di Rumah

1. Jaga kebersihan agar tetap aman

2. Pisahkan bahan pangan mentah dan matang

3. Pastikan kesegaran bahan makanan

Global Food Safety Index 2021 menyebut, Indonesia berada di peringkat 95 dari 113 negara di dunia dalam aspek penilaian kualitas dan keamanan pangan. Artinya, kesadaran masyarakat terkait kualitas dan keamanan pangan yang dikonsumsi masih tergolong rendah.Umumnya, masyarakat masih mengalami kesulitan dalam membedakan tampilan dan bau tertentu, yang menandakan keamanan makanan yang mereka konsumsi. Berdasarkan Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 1 dari 10 orang di dunia jatuh sakit akibat makanan yang terkontaminasi setiap tahunnya.Sementara di Kawasan Asia Pasifik, FAO mencatat setiap tahun ada lebih dari 275 juta orang jatuh sakit akibat penyakit bawaan makanan di kawasan ini. Adanya budaya makanan yang sangat beragam di Asia Pasifik menjadi salah satu penyebab timbulnya berbagai masalah terkait keamanan pangan, yang memerlukan solusi dengan pendekatan yang terintergrasi.Kehadiran teknologi dapat membantu menjaga keamanan dan kualitas bahan pangan. Teknologi yang menghormati lingkungan, menggunakan sumber daya alam dengan bertanggung jawab, serta memastikan keberlanjutan sumber daya masa depan yang lebih baik, menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan keamanan pangan.Sebagai produk rumah tangga yang esensial, lemari es berperan penting dalam memastikan ketersediaan dan keamanan makanan bagi anggota keluarga. Tak kalah penting adalah bagaimana makanan disimpan dapat memengaruhi nilai gizi yang terkandung di dalamnya. Memahami pentingnya menjaga kualitas dan keamanan pangan yang dikonsumsi, berikut tips untuk menjaga kualitas makanan di rumah dari Beko:Pastikan kebersihan peralatan memasak, serta rajin mencuci tangan. Jangan lupa untuk menjaga kebersihan area dapur dan bahan pangan dari paparan serangga serta binatang lain, yang dapat memengaruhi higenitas pangan yang akan dikonsumsi.Simpan bahan pangan mentah dan matang dalam wadah terpisah untuk menghindari kontaminasi silang. Pangan mentah seperti daging dan seafood menghasilkan cairan mengandung mikroba yang dapat mencemari pangan lain selama proses penyimpanan dan pengolahan.Selain itu, gunakan peralatan seperti pisau atau talenan yang terpisah untuk mengolah bahan mentah. Dengan adanya tempat penyimpanan yang teroganisir di dalam lemari es, berbagai bahan makanan akan lebih terjaga kesegarannya, karena tidak tercampur dengan bahan makanan lain yang tersimpan di lemari es.Sementara fitur teknologi IonGuard® seperti yang ada di lemari es Beko, berfungsi untuk menetralkan bakteri, virus dan partikel yang dapat menyebabkan bau tidak sedap sehingga makanan yang tersimpan di dalam lemari es. Adapula teknologi NeoFrost™ yaitu 2 sistem pendinginan terpisah yang tidak membuat bau tercampur antara freezer dan pendingin.Tidak kalah penting adalah memastikan bahan pangan yang akan dikonsumsi terjaga kesegaran dan kualitasnya. Makanan olahan umumnya memiliki waktu konsumsi yang lebih panjang. Meski demikian, penting untuk memperhatikan tanggal pembuatan dan tanggal kadaluarsa secara berkala.Sedangkan bahan makanan segar seperti sayur dan buah, biasanya lebih cepat layu dan rusak. Karenanya, cara penyimpanan dan suhu yang tepat menjadi kunci untuk menjaga kualitas tetap terjaga.Teknologi HarvestFresh dari Beko, mampu menstimulasikan 3 sinar matahari dalam perangkat, untuk menjaga nutrisi dan vitamin pada sayur dan buah tetap terjaga. Sementara teknologi EverFresh+ membantu menjaga kesegaran buah dan sayur 3x lebih lama.Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan sayur dan buah lebih lama, untuk dapat dikonsumsi dengan nutrisi yang tetap terjaga, sekaligus mengurangi produksi sampah makanan rumah tangga.