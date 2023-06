Kapan Minum Air Putih yang Tepat? Berikut Tips dan Takaran Konsumsinya

1. Minumlah 2 gelas air putih setelah bangun pagi

2. Minumlah air putih sebelum makan

3. Minumlah air putih 2-3 jam setelah makan makanan berat

4. Minumlah persis ketika merasa haus

5. Minumlah 2 gelas air putih sebelum tidur

6. Selalu siapkan air saat olahraga

7. Tambahkan irisan buah segar ke dalam air putih

8. Gunakan aplikasi untuk mengukur konsumsi air putih harianmu

Takaran Konsumsi Air Putih yang Baik untuk Kesehatan

(FIR)

Air putih adalah minuman yang sangat penting untuk kesehatan tubuh. Air putih membantu melancarkan metabolisme, mengeluarkan racun, meningkatkan konsentrasi, mencegah dehidrasi, dan menjaga kulit tetap sehat.Namun, banyak orang yang malas minum air putih karena merasa tidak ada rasanya atau takut kembung. Padahal, kekurangan air putih bisa berdampak buruk bagi tubuh, seperti sakit kepala, lemas, sembelit, dan gangguan ginjal.General Practitioner, Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI), dr. Patricia Lukas Goentoro menyebut, untuk mengeluarkan racun dari organ penting tubuh dan mengantarkan nutrisi ke sel-sel, kamu perlu minum air putih yang cukup setiap hari karena air bisa melancarkan sirkulasi darah.Lalu, bagaimana cara agar tidak malas minum air putih? Melansir berbagai sumber, berikut adalah beberapa tips yang bisa kalian coba:Minum air putih saat perut kosong di pagi hari bisa memberikan banyak manfaat, seperti membuang racun dalam tubuh, meningkatkan metabolisme tubuh, membantu menurunkan berat badan, menghidrasi kulit, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh.Minum air putih sebelum makan bisa membuatmu merasa lebih kenyang dan mengendalikan porsi makan. Selain itu, minum air putih sebelum makan juga bisa menurunkan keasaman lambung dan mencegah mag.Minum air putih setelah makan makanan berat bisa membantu pencernaan dan mempercepat pembakaran kalori. Namun, jangan minum air putih langsung setelah makan, karena bisa mengganggu proses pencernaan dan menyebabkan kembung.Rasa haus adalah isyarat tubuh bahwa kamu membutuhkan air. Jangan abaikan rasa hausmu dan minumlah segera ketika kamu merasa haus. Jika kamu menunda-nunda minum air putih, kamu bisa mengalami dehidrasi yang membuat kamu lelah dan lemah.Minum air putih sebelum tidur bisa membantu tubuh untuk meregenerasi sel-sel dan memperbaiki jaringan tubuh selama tidur. Minum air putih sebelum tidur juga bisa menghindari dehidrasi di pagi hari dan membuatmu lebih segar ketika bangun.Olahraga membuatmu berkeringat dan kehilangan banyak cairan tubuh. Oleh karena itu, kamu harus selalu siapkan air saat olahraga dan minumlah sesuai kebutuhan. Minum air saat olahraga bisa membantu menjaga suhu tubuh, menggantikan cairan yang hilang, dan meningkatkan performa olahraga.Jika bosan dengan rasa air putih yang hambar, kamu bisa menambahkan irisan buah segar ke dalam air putih untuk memberikan rasa yang lebih segar dan menyegarkan. Beberapa buah yang bisa kamu gunakan adalah lemon, jeruk nipis, mentimun, anggur, atau stroberi.Untuk membantumu mengingat dan mencapai target konsumsi air putih harian kamu, kamu bisa menggunakan aplikasi pengingat atau alarm di smartphone kamu. Dengan begitu, kamu tidak akan melupakan asupan cairan tubuh dan bisa mengetahui apakah kamu sudah cukup minum air putih atau belum.Setelah mengetahui cara agar tidak malas minum air putih, kamu juga perlu mengetahui berapa takaran konsumsi air putih yang baik untuk kesehatan. Takaran konsumsi air putih yang baik untuk kesehatan bisa berbeda-beda untuk setiap orang, tergantung pada faktor-faktor seperti usia, berat badan, aktivitas, iklim, dan kondisi kesehatan.Namun, secara umum, ada beberapa rekomendasi yang bisa kamu jadikan acuan, yaitu:- Menurut National Health Service (NHS), wanita harus minum delapan gelas air putih sehari (200 ml per gelas) dan pria 10 gelas sehari.- Menurut Mayo Clinic, wanita harus minum sekitar 2,7 liter cairan per hari dan pria sekitar 3,7 liter cairan per hari. Cairan di sini termasuk air putih dan juga minuman lain seperti susu, jus, teh, atau kopi.Kamu bisa menyesuaikan takaran konsumsi air putih dengan rekomendasi di atas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tubuh kalian. Kamu juga bisa memerhatikan warna urine untuk mengetahui apakah sudah cukup minum air putih atau belum.Jika urine kalian berwarna kuning terang atau bening, itu artinya sudah cukup minum air putih. Jika urine kamu berwarna kuning gelap atau coklat, itu artinya kurang minum air putih.