Tingkatkan Energi dan Kurangi Kelelahan dengan Konsumsi 5 Sumber Vitamin B12

1. Daging sapi

(Kuning telur kaya akan kandungan antioksidan lutein dan zeaxanthin. Kedua nutrisi tersebut memiliki khasiat untuk mencegah penyakit mata, seperti katarak dan degenerasi makula. Foto: Ilustrasi/Unsplash.com)

2. Telur

3. Ragi nutrisi

4. Susu

5. Salmon

(TIN)

Meski memainkan peran penting dalam membantu sel-sel untuk melindungi saraf, vitamin B12 tidak bisa dibuat sendiri oleh tubuh.Ahli diet terdaftar Nichola Ludlam-Raine menjelaskan bahwa vitamin B12 membantu tubuh kita melepaskan energi dari makanan, menjaga sistem saraf tetap sehat dan membantu membuat sel darah merah, yang mengangkut oksigen ke seluruh tubuh.Lantas, apa yang terjadi bila seseorang kekurangan vitamin B12? Menurut National Institute of Health, gejala kekurangan vitamin B12 dapat mencakup semburat kuning pucat pada kulit, lidah yang sakit dan merah, lekas marah, depresi , penglihatan terganggu, sariawan dan kesemutan.Jadi, pastikan untuk mendapatkan cukup vitamin B12. Pasalnya, setiap orang perlu memasukkan sumber vitamin B12 dalam makanan mereka untuk menjaga kadarnya.Karena vitamin B larut dalam air, National Institute for Health telah menetapkan Nilai Referensi Gizi (NRV) harian 2,4 mcg untuk pria dan wanita yang tidak hamil atau menyusui. Nah, melansir dari Live science berijut sumber vitamin B12 yang bisa kamu konsumsi.Steak daging sapi mengandung banyak vitamin B12. Daging sapi tidak hanya merupakan sumber protein yang baik, dibutuhkan untuk kesehatan tulang, otot dan sel secara umum, tetapi juga mengandung mineral besi, seng dan selenium serta vitamin B lainnya.Zat besi penting dalam membuat sel darah merah, yang membawa oksigen ke seluruh tubuh, sementara seng membantu tubuh kita membuat sel-sel baru dan penting untuk penyembuhan luka. Selenium dibutuhkan untuk sistem kekebalan tubuh yang sehat.Telur bukan hanya sumber protein yang baik, tetapi juga salah satu sumber utama vitamin B12. Beberapa butir telur untuk sarapan akan membantu memenuhi jumlah vitamin B12 yang direkomendasikan setiap hari.Telur juga merupakan sumber vitamin dan mineral lain yang berguna termasuk vitamin D. Ini bermanfaat untuk kesehatan tulang, gigi dan otot.Tersedia dalam bentuk serpihan atau bubuk, ragi nutrisi sering diperkaya dengan vitamin B12, menjadikannya sumber B12 yang bagus untuk semua orang, tetapi terutama bagi mereka yang mengikuti pola makan vegan atau pola makan nabati lainnya yang membutuhkan sumber non-hewani. Ini ideal sebagai pengental dalam sup, ditaburkan di pasta, salad, dan risotto atau bahkan ditambahkan ke smoothie.Bukan hanya susu yang menyediakan vitamin B12, makanan susu lainnya juga, seperti keju dan yogurt. Helen Bond, ahli gizi terdaftar dan juru bicara British Dietetic Association (membuka di tab baru) mengatakan bahwa makanan olahan susu, seperti susu, yoghurt dan keju juga mengandung nutrisi lain.Ini termasuk kalsium, yang penting untuk pemeliharaan kesehatan tulang dan gigi. Kalsium juga berguna untuk fungsi otot dan pembekuan darah.Ikan berminyak ini adalah salah satu sumber vitamin B12 terbaik. Bond mengatakan bahwa ikan lain juga mengandung vitamin B12 seperti kippers, sarden, mackerel, seabass, haddock dan plaice.“Salmon adalah jenis ikan berminyak dan salah satu manfaat besar dari ikan berminyak adalah juga mengandung asam lemak Omega-3 rantai panjang, yang sangat bermanfaat bagi kesehatan otak dan jantung,” tambah Bond, yang mengatakan bahwa ikan juga merupakan sumber protein dan lemak sehat yang baik.