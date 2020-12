WHO Menyarankan untuk Tetap Memakai Masker ketika Berkumpul saat Berlibur

Ilustrasi-Unsplash

Jakarta: World Health Organization (WHO) mendesak masyarakat untuk tetap menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak sosial pada saat sedang berlibur di tengah pandemi covid-19 ini. Meskipun memang, menggunakan masker ketika berkumpul bersama keluarga tidak membuat nyaman.



Dalam sebuah pernyataan yang dirilis Rabu, WHO Eropa memberikan saran bagaimana cara untuk mengendalikan musim liburan agar tetap aman. Meskipun penyebaran covid-19 masih terjadi.



“Mungkin terasa sedikit canggung untuk memakai masker dan menjaga jarak fisik ketika berada di sekitar teman dan keluarga. Tetapi hal itu berkontribusi secara signifikan untuk memastikan bahwa semua orang tetap aman dan sehat,” tulis pernyataan WHO.



WHO juga menyebutkan bahwa kelompok orang-orang yang berisiko dan orang yang sudah berusia lanjut mungkin akan merasa tidak nyaman, bahwa mereka harus melakukan jaga jarak secara fisik dengan keluarga atau teman-teman. Akan tetapi, hal ini dilakukan demi kebaikan semua orang.



Organisasi Kesehatan Dunia itu juga memperingatkan bahwa setiap melakukan perkumpulan, sekalipun dalam skala yang kecil, bisa sangat berisiko. Sebab biasanya akan ada banyak orang yang berkumpul. Baik yang berusia tua ataupun muda, dan dari rumah yang berbeda, yang belum tentu melakukan tindakan pencegahan yang sama dengan yang kita lakukan.



Jika ada kegiatan untuk berkumpul, baik itu menjadi tamu ataupun tuan rumah diadakan di luar ruangan. Dan tetap menggunakan masker serta melakukan jaga jarak aman dengan orang lain.



“Jika diadakan di dalam ruangan, pastikan undangan terbatas dan memiliki ventilasi udara yang baik,” tulis pernyataan WHO.



Pemerintah melalui #satgascovid19 tak bosan-bosannya mengampanyekan #ingatpesanibu. Jangan lupa selalu menerapkan 3M, yakni #pakaimasker, #jagajarak dan #jagajarakhindarikerumunan, serta #cucitangandan #cucitanganpakaisabun.

(FIR)